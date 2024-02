Daniela Celis rapó a las gemelas a tres semanas de su nacimiento

Desde el momento en que se dio a conocer el embarazo de Daniela Celis, todos los detalles sobre las gemelas son noticia. En las últimas horas, la influencer contó lo que les hizo a ambas y causó polémica.

Daniela Celis con sus hijas.

El día a día con dos bebés es sorprendente por donde sea que se lo mire, aún más si hace menos de un mes que llegaron al mundo. Esto sucede con Aimé y Laia, quienes vuelven a ser noticia en las redes sociales.

Esta vez, la morocha contó a sus fanáticos que tomó una decisión radical sobre sus hijas. Para llevar a cabo su idea, la ex Gran Hermano llamó a una enfermera especializada para hacer el trabajo de cortarle el pelo a las niñas.

Qué le hizo Daniela a sus gemelas. / Instagram

“Mamá babosa, pero es un recuerdo para toda la vida”, escribió Celis en una de las dos fotos que compartió via stories de Instagram. Es ahí donde se ve que le cortó el pelo a las dos niñas, en detalle es que las rapó.

Qué le hizo Daniela a sus gemelas. / Instagram

Al parecer, la razón de su accionar es que quiere guardar un pequeño recuerdo de lo que son sus hijas hoy en día. El resto de cabello que cayó de las cabecitas lo guardó en dos bolsas transparentes con sus nombres escritos sobre una etiqueta.

En Instagram, Daniela reflexionó sobre su embarazo

Hace una semana, Daniela hizo uso de Instagram para reflexionar sobre lo que pasó con su cuerpo cuando estuvo embarazada de las gemelas. La modelo se recuperó y pudo volver a ser la misma de antes y quiso destacarlo para toda la farándula.

La reflexión de Daniela Celis a 14 días de ser mamá. / Instagram

“Después de 36 semanas llevándolas a las dos en mi panza sin poder caminar. Mi cuerpo no es el de antes, mi piel no es la misma, mi peso, los líquidos, tengo puntos, me tira todo, llevo una cesaría, una marca para toda la vida, (CON ORGULLO)”, se sinceró la morocha.

La reflexión de Daniela Celis a 14 días de ser mamá. / Instagram

Para sorpresa de todos, estuvo pendiente de todos los mensajes que le llegaron durante su embarazo y quiso opinar al respecto de todos ellos: “Me criticaron un montón en el embarazo, yo leía y no decía nada, son cuerpos, somos humanos, dejemos ser, un comentario puede dañar mucho. Yo solo gestaba a dos bebés nada más..”.

El nacimiento de las gemelas.

“Soy una agradecida a la vida y a Dios, una bendecida del cielo! Sé que es más que un milagro todo lo que está pasando! Y lo quería compartir con ustdes, que también recibo mucho amor”, concluyó.