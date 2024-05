El Paso Internacional Maipo, que vincula a Argentina y Chile a través del área natural protegida de la Laguna del Diamante (San Carlos, Mendoza), no está habilitado al público. No obstante, eso no significa que no se encuentre operativo. De hecho, por allí se encuentra la traza del gasoducto GasAndes, y el camino es de uso exclusivo para tareas vinculadas a sus operarios.

Pero, además, en reiteradas ocasiones se han celebrado encuentros puntuales en el lugar, con las Gendarmerías de ambos países presentes y hasta autoridades binacionales que han confluido en “el hito” que marca el límite entre los dos países a esa altura. Claro que se trata de eventos excepcionales.

Paso a Chile por la Laguna del Diamante: quieren habilitarlo provisoriamente para el próximo verano. Foto: Archivo Los Andes

Impulsado por esta realidad, el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, esté en gestiones avanzadas con las autoridades de la Cancillería chilena y con integrantes del Ministerio de Defensa de Argentina, con el mendocino Luis Petri a la cabeza. ¿Qué buscan? Que se habilite el tránsito de turistas por esta huella que, en verano, podría vincular a San Carlos y el Valle de Uco mendocino con la localidad de San José del Maipo (Chile).

“La idea es abrir este paso al público, manejándolo de menor a mayor en cuanto a transitabilidad. Por eso apuntamos a que el paso empiece a trabajar con algunos permisos casuales, para hacer una idea de cómo es. Y que primero se habilite para expediciones puntuales, en camionetas, en bicicletas”, resumió Morillas.

“Queremos que para este verano se tengan los primeros permisos de Cancillería para una primera expedición. Sería clave para poner en valor turístico y de integración lo que es el Paso a Chile por la Laguna del Diamante, sumado a los paisajes que se pueden disfrutar en el lugar”, acotó el intendente sancarlino, quien ya ha mantenido algunas reuniones con referentes ambientalistas y de asambleas.

En 2020, por unanimidad, en la Legislatura de Mendoza se aprobó una ley de autoría de Jorge Difonso (ex intendente de San Carlos) para mejorar y habilitar este paso y el de Portillo – Piuquenes, ubicado a la altura del Manzano Histórico (Tunuyán).

Paso a Chile por la Laguna del Diamante: quieren habilitarlo provisoriamente para el próximo verano. Foto: Archivo Los Andes

Según destacó Morillas, del lado chileno hay un gran entusiasmo ante esta posibilidad. E, incluso, agregó que sería Gendarmería quien se encargaría de hacer los controles migratorios en este paso. El paso no tiene nada de novedoso, sino que se sumaría la habilitación al tránsito público y con fines turísticos entre ambos países.

De hecho, de lado chileno, el acceso hasta el hito Maipo está mejor aprovechado con fines turísticos, ya que hay excursiones que llegan hasta el punto donde se sitúa la frontera exacta.

El detalle es que, al tratarse de un paso que atraviesa un área natural protegida (la ya mencionada Laguna del Diamante), los controles y cuidados deberían ser por demás estrictos, así como también las restricciones y limitaciones.

Y es que el lugar es foco y centro de incalculable valor ecosistémico y ambiental, no solo por las colonias de guanacos que pululan en el lugar, sino además por las otras especies que habitan en el lugar –zorros y otros animales-, su fauna y la calidad del aire.

“Cualquier proyecto que se haga de estas características no puede disminuir la calidad de los valores de conservación del área. Si se están protegiendo los paisajes, los recursos hídricos y las poblaciones de guanacos, no debería disminuirse estas cosas. Son los tres elementos sensibles que debería incluir el impacto de estudio ambiental”, destacó por su parte el referente en Gestión Ambiental, Eduardo Sosa.

Paso a Chile por la Laguna del Diamante: quieren habilitarlo provisoriamente para el próximo verano. Foto: Archivo Los Andes

EL MAIPO, UN PASO DE CASI 100 AÑOS Y CERRADO AL PÚBLICO

A comienzos de 1900, en un mundo completamente distinto al que se conoce en la actualidad, este paso era fundamental para los arrieros de la zona, quienes vendían su ganado en Chile en la zona. Incluso, hay indicios de que mucho antes, también los pueblos originarios lo transitaban en sus rutinas.

Fue en la década de 1930, luego de la caída del avión del francés Guillaumet y su increíble historia de supervivencia, que se trazó el primer camino. Fue para que pudiera llegar hasta el lugar la carreta en que los restos del avión fueron retirados del lugar. Y ya a mediados y fines de los 90, con la construcción del gasoducto, este camino de tierra y piedras pasó a ser de uso cotidiano. Pero restringido.

No obstante, y hasta la fecha, solo está habilitado para uso de tareas puntuales y específicas relacionadas con el gasoducto.

De hecho, el área natural Laguna del Diamante se divide en dos grandes partes: tangible e intangible. A la segunda de ellas no está permitido el acceso de visitantes, y el paso hacia Chile es parte de este sector.

Paso a Chile por la Laguna del Diamante: quieren habilitarlo provisoriamente para el próximo verano. Foto: Archivo Los Andes

En la margen oeste de la laguna sobresale la zona de acampe, los baños públicos y las áreas habilitadas para la pesca; todo dentro de la zona de uso público. Allí también está el puesto de Gendarmería.

Una tranquera de metal cierra el paso en la ruta, aunque siguiendo por ese camino, se obtiene una imperdible postal de la pared sur del Maipo y un paisaje que cambia considerablemente. Si hasta la fisonomía del volcán Maipo cambia ya del lado chileno.

“Entre la Laguna del Diamante y San José del Maipo hay apenas 60 kilómetros. Por eso hay tanto interés”, destacó, con entusiasmo, Morillas.

Las experiencias de los pasos Las Damas y Vergara –a la altura de Malargüe y que también vinculan a Argentina con Chile- son las que se toman como inspiración para reactivar el paso Maipo al público y con fines turísticos.

Paso a Chile por la Laguna del Diamante: quieren habilitarlo provisoriamente para el próximo verano. Foto: Archivo Los Andes

El tránsito estaría habilitado únicamente en verano, que es él mismo período en que está abierto el camino a la laguna. Y es que en el tramo comprendido entre la delegación de Gendarmería Alvarado y la olla -cerca de 60 kilómetros-, hay sitios que se encuentran a más de 3.600 msnm. Y, con las primeras nevadas de la temporada, el camino de tierra ya queda intransitable.

“Es un área protegida, pero tiene la huella. Está el gasoducto y el camino se está manteniendo permanentemente. La infraestructura está. Falta un guiño político”, destacó a su turno el legislador Jorge Difonso.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Dado que la Laguna del Diamante es una de las áreas naturales protegidas de Mendoza, resulta impensado proyectar un tránsito vehicular y de personas similar al del Paso Internacional Cristo Redentor. Pero, además, geográficamente es imposible también, dado que se trata de un camino no pavimentado e irregular.

Eduardo Sosa, destacó que –además- con este proyecto no se deberían perjudicar las actividades económicas que se realizan el sector (ganadería menor y turismo en la laguna), al tiempo que debería tener beneficios sociales, económicos y preservar el ambiente.

Paso a Chile por la Laguna del Diamante: quieren habilitarlo provisoriamente para el próximo verano. Foto: Archivo Los Andes

El profesional en Gestión ambiental aclaró, además, que el proponente de la obra debería ser Vialidad Provincial y que el procedimiento de impacto ambiental debería ser completo, con audiencia pública y con manifestación general de impacto ambiental.

Además, el dictamen técnico debería hacerlo IADIZA y debería estar atado a un proyecto de desarrollo general, a una estrategia de ordenamiento territorial, ambiental, regional.

MONTAÑA EN SAN CARLOS

Otra de las solicitudes que hizo Morillas a Petri fue el acceso municipal a la Estancia El Yaucha, ubicada en la zona cordillerana de San Carlos, aunque bajo jurisdicción del Ejército.

“La idea es poder tener acceso a la montaña desde San Carlos y todo el año. Porque actualmente, si la Laguna del Diamante está cerrada, para ir a la montaña en el Valle de Uco, la única opción es el Manzano Histórico”, agregó el intendente de San Carlos.