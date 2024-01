Alan habló sobre sus problemas de salud mental y cómo lidia con ellos dentro de Gran Hermano

Desde hace más de un mes, los participantes de Gran Hermano viven en aislamiento y con el tiempo eso suele afectar a algunos jugadores. Alan Simone se animó a hablar sobre su salud mental y cómo lidia con esos problemas dentro de la casa.

Según explicó el joven de Chivilcoy, desde hace años que padece problemas de depresión y se abrió con Licha para contarle su situación. “Cuando me agarra un día me pega re mal”, expresó

Este jueves, Alan se mostró vulnerable con Lisandro y le contó sobre sus problemas de depresión que padece desde hace años. Según comentó, hay días en que tiene sentimientos de tristeza y el aislamiento en la casa empeora su situación.

“Ahora ando bien, pero un día me agarra de nuevo y me pega re mal. Me pongo muy triste”, expresó el participante quien también manifestó su malestar por no poder comentarlo por miedo al rechazo.

Tras escuchar la dura situación de su compañero, Lisandro le brindó ayuda y le ofreció la posibilidad de hablar con el psicólogo del programa para poder desahogarse. En ese momento de la charla, Alan también le comentó acerca de sus visitas a especialistas en el pasado.

“Fui dos veces al psicólogo y me mandaron derecho al psiquiatra. Ahí estuve medicado. Tuve una depresión muy fea, no quería saber más nada”, recordó angustiado.

Además, el participante volvió a hablar sobre los maltratos que recibía por parte de su papá, los cuales también fueron un detonante para la crisis y los traumas con los que aún lidia. Lisandro le agradeció por contar con él para expresar sus sentimientos y le demostró todo su apoyo.

“Esa soledad que uno puede atravesar no se la deseo a nadie”, le expresó Licha. De esta manera, Alan se animó a compartir sus problemas de depresión con un integrante de la casa, dando a entender que muchas veces sus días en Gran Hermano se le hacen cuesta arriba.