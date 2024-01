Furia de Gran Hermano reveló el problema que nadie sabía que tiene con sus hermanos: “No me fui a fumar un porro”

Este jueves en Gran Hermano, los participantes del reality jugaron a un juego de preguntas y respuestas donde tenían que decir lo que pensaban de sus compañeros. Cuando fue el turno de Juliana, esta soprendió a todos al contar su historia.

La participante más polémica de la casa se caracteriza por tener un carácter fuerte, pero su actitud está relacionada con experiencias de vida y, sobre todo, con el conflicto que tiene con sus hermanos.

Juliana Scaglione contó sobre el conflicto con sus hermanos

Furia reveló el problema que tiene con sus hermanos y sorprendió a todos en Gran Hermano

Durante el juego de preguntas y respuestas que jugaron “los hermanitos”, a Manzana le tocó elegir al participante que él pensaba tenía el mayor secreto. El cantante de RKT eligió a Furia, argumentando que la considera una gran jugadora y estratega pero que sentía que es la que más secretos guardados tiene.

Tras los comentarios de su compañero, Juliana se paró en frente de todos y confesó por qué tiene la actitud que tanto la caracteriza. La participante se animó comentó acerca de las adversidades que debió pasar en la vida.

“La vida me enseñó cosas, tanto dolorosas como fuertes e impactantes y creo que sé detectar automáticamente el tipo de persona que son cada uno. Los se catalogar y se cómo van a actuar conmigo”, expresó la deportista.

Así mismo, la participante reveló el problema que tiene con sus hermanos y contó un poco sobre los malos momentos que su familia le hizo pasar. “En la vida conocí narcisistas, gente que me cagó, gente que me dejó en pelot*s mal, incluso mis hermanos. Me acostumbré a abancármelas sola asique puedo construir grandes cosas sola”, comentó.

Finalmente, Furia compartió lo que la hizo salir adelante en la vida y la ayudó a afrontar sus problemas familiares. “También la vida me enseñó a no caerme. En los peores momentos yo no me caí, mi cable a tierra fue entrenar. No me fui a fumarme un porro, o a drogarme o a hacerme mierda, sino que me enganché con eso y fue lo mejor que conocí en mi vida”, concluyó Juliana.

Furia confesó que entrenar la ayudó a afrontar sus problemas familiares

A poco tiempo de comenzar el programa, la deportista comentó acerca de su mala relación con su hermano y con su hermana y cómo eso empeoró tras la muerte de su padre. Debido a eso, la joven de 32 años aprendió a vivir sola y no depender de nadie más que de ella misma.

Desde el primer día, Juliana confesó que llegó a la casa de Gran Hermano para jugar sola y, tal y como expresó, sus experiencias de vida la convirtieron en una gran estratega.