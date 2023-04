Los usuarios sin subsidios deberán pagar un 58% más por la energía que consuman

El Gobierno Nacional se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional a acelerar la segmentación de tarifas y reducir así los subsidios. De esta manera, en mayo habría un incremento de tarifas promedio de entre el 85% y el 90% para gran parte de los usuarios del sistema eléctrico nacional. En Mendoza, el impacto será menor, pero igualmente pegará con fuerza en los bolsillos de las familias.

Es que, en lo que respecta al sistema eléctrico, en el país conviven dos realidades. Por un lado, está el precio de la energía, que es el mismo para todos los usuarios del país y que tiene un porcentaje de cobertura del 42% (el 58% de lo que cuesta generar y transportar la energía se subsidia). Por el otro, el llamado “VAD” (Valor Agregado de Distribución) que es federal: las provincias fijan los valores, en algunas se mantiene muy desactualizado y en otras, como Mendoza, se ha acompañado en alguna medida el ritmo inflacionario y se espera un aumento del 12% (impacto sobre la factura).

Pese a la quita de subsidios, el porcentaje de cobertura sobre el precio de generación y transporte de la luz se calcula en un 42%, Foto: Orlando Pelichotti

Aumento de costo del precio de la energía

El próximo mes, se daría a conocer el incremento del componente de la factura que se refiere únicamente al costo de la energía, y este arrastra consigo el valor que se paga en impuestos (un porcentaje sobre el consumo).

De acuerdo con la “Programación Estacional Provisoria Mayo-Octubre de 2023″, de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa), el porcentaje de cobertura previsto es del 42%.

Así, en caso de terminar con el programa de subsidios, se debería cubrir el 58% restante (los usuarios deberían pagar ese excedente por cada kw consumido), en promedio. Pero, el impacto a cubrir sería distinto, según lo que en el periodo mayo-octubre se espera que pague cada usuario segmentado.

Así, para la categoría “N1″ y el “N3 excedente”, el precio de la energía se calculó de manera provisoria de mayo a octubre en $9.578/Mwh, con un porcentaje de cobertura del 44%. Para el N2, el nivel más bajo de poder adquisitivo, el precio se calculó en $3.244 (15% de cobertura) y el N3, en $4.017 (18% de porcentaje de cobertura).

En Mendoza: aumento del VAD más el costo de la energía

“La energía se compone por el precio del Valor Agregado de Distribución, más la energía, y los impuestos. El FMI advierte sobre el precio únicamente de la energía, pero si esta aumenta también aumentará lo que se paga de impuestos, porque estos están colgados de la suma del consumo de energía más el VAD”, explicó al respecto Raúl Stasi, gerente general de Edeste S.A., una de las tres distribuidoras grandes que tiene Mendoza.

Es que, mientras que en algunas jurisdicciones el precio del VAD, que no es nacional -es federal y lo determina cada jurisdicción- está muy atrasado, en Mendoza viene con buen nivel (resta una actualización, según se trabajó en la última audiencia pública). “En AMBA, por ejemplo, está atrasadísimo ese componente, y por lo tanto puede haber aumentos muy importantes, no solo por el precio de la energía, porque las empresas no pueden pagarle a Cammesa si no se les paga a ellas y se produce un déficit adicional”, agregó Stasi.

De acuerdo con el gerente general de Edeste, en Cammesa, hay un déficit de cobranza, que significa que lo facturado da un cubrimiento del 42%. “Pero además, no se cobra todo, porque algunas empresas no pagan, sobre todo cuando no se aumenta el VAD, y ahí es donde, sobre todo en Buenos Aires, cabe esperar aumentos muy grandes”, afirmó.

Más allá de las estimaciones de Cammesa (que son provisorias), la Secretaría de Energía es la que tiene que sancionar cuánto traslada a los usuarios, según las franjas segmentadas.

“Acá en Mendoza se pidió un ajuste del VAD del 40%, que tendrá un impacto en la factura promedio del 12% (resta la autorización del Gobernador), ese ajuste es a 6 meses, por lo que no resulta descabellado con una inflación del 100%”, completó Stasi.

Por otro lado, cada tres meses, vienen los precios de Cammesa, y si la decisión es restarle a los N1 los subsidios, ese es el valor que tendrán que ver los usuarios mendocinos de las categorías de ingresos más altas.

Facturas más altas por un evento “extraordinario”

Sumado al alza en los precios que cabe esperar por un aumento en el precio de generación y transporte, y por la actualización del Valor Agregado de Distribución, es de esperar que los usuariios vean precios más altos en sus facturas debido a que este mes llegan las facturas con los consumos de marzo, mes en el que se registró un 30% más de consumo que en el mismo mes del año anterior.

De acuerdo con Omar Zorzenón, Coordinador de la Comisión de Política Energética y Tarifaria, de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (FACE): “En Mendoza puede aumentar un 12% la factura por el VAD, pero lo que la gente va a notar ahora es mucho más grave, y es que la energía consumida en marzo, en promedio es entre un 30% y un 35% superior a la del mismo mes del año anterior y ese el aumento que van a ver, más allá de que hasta la fecha no se ha modificado un peso el precio de la energía de compra”.

“Se va a ver un aumento por un hecho extraordinario”, señaló Zorzenón y agregó que, si, en adelante, lo que se quiere es eliminar los subsidios en un 100%, en promedio, se paga un 58% menos de lo que cuesta generar y transportar la energía.