Estudiantes secundarios mendocinos hacen apuestas online en plena clase y crece un fenómeno sin regulación

Que el celular ganó terreno en el aula no es novedad, si al principio era un distractivo por las redes sociales, chats u otras causas, luego fue incorporado como un recurso para la enseñanza. Sin embargo, en el último tiempo aparece un nuevo actor, los juegos en línea y en particular los de azar en los que se puede apostar. Esta propuesta está captando la atención de menores de edad en una espiral que atrapa y que llevan incluso a clases. Chicos desconectados de lo que pasa en el aula, que se agrupan para participar mientras se da la clase o en el recreo, alguien que festeja porque tuvo un logro o que se angustia porque en los juegos de azar perdió dinero.

El juego virtual se realiza en plataformas digitales con modalidades de apuestas deportivas, maquinitas de casino y loterías. El asunto es que está prohibido para menores de edad por lo que se hace en plataformas ilegales, sin ningún control.

Es lo que empezaron a observar en la escuela 4-001 “Dr. José Vicente Zapata” y lo que motivó una investigación para saber más sobre el tema así como un abordaje que involucró a alumnos, familias y especialistas.

“Estamos preocupados por esta situación que son los nuevos escenarios que se dan”, afirmó Claudio Peña, director del establecimiento. Explicó que la inquietud se generó porque un grupo de varones de 3er año estaban en la escuela apostando, dijo que se ve más a partir de los 15 años y en ese género.

Con un equipo de investigación elaboraron un exhaustivo informe sobre el tema. Peña contó que se acercaron al colegio las familias porque no sabían cómo intervenir, por eso, armaron un equipo para acompañarlos y pidieron asesoramiento.

Las plataformas que están legalmente habilitadas no permiten el logueo o la incorporación de menores

“Esto es tan nuevo que excede los controles, que no se sabe qué hacer y también la falta de legislación al respecto, el uso de billeteras virtuales, los chicos tienen autonomía para manejar dinero”, resumió.

Una alumna de quinto año de otro colegio secundario comentó que es algo frecuente: “Tengo compañeros que están en el curso y de repente gritan ‘me gané 80.000 pesos’, y si no dicen que perdieron plata, parece que lo que tienen lo apuestan porque dicen tengo tanta plata y la voy a apostar”.

Contó que el año pasado habían reunido dinero para las actividades que tenían y uno de los compañeros sugirió usarlo en el casino on line para obtener más. Finalmente no lo hicieron porque les dio temor perderlo. “Es como que empiezan a apostar, ganan y se exacerban, entonces apuestan más, otros amigos se empiezan a acercar para ver, entonces se hace un lío en el curso, no se puede pasar porque están apostando”, relató.

Consecuencias en la conducta

Además de Peña, el Equipo de Investigación de Pantallas Digitales estuvo conformado por Romina Bondi, licenciada en Ciencias de la Educación, Anabel, profesora de Economía y Juan Pablo Montane, profesor de Educación Física. Todos de la institución.

Hacen referencia a la ciberludopatía, un impulso incontrolable por las apuestas y el azar en internet. El riesgo de la adicción es favorecido por la posibilidad de hacerlo en cualquier momento. El término más actual es juego patológico.

Las autoridades advierten sobre las principales consecuencias de las adicción a las apuestas online: endeudamiento, irritabilidad, baja autoestima, depresión, alteraciones del sueño y pérdida de interés, y hasta puede llevar al suicidio. (Freepik)

El Ministerio de Justicia de la Nación Argentina reconoce que tiene mayor incidencia en la adolescencia y subrayó que se trata de un esparcimiento problemático que anula la voluntad haciendo necesaria la intervención de un profesional de la salud.

Además, enumera las principales consecuencias de la adicción a las apuestas online: endeudamiento, irritabilidad, baja autoestima, depresión, alteraciones del sueño y pérdida de interés, y hasta puede llevar al suicidio.

En tanto, el informe advierte sobre cómo acceden los adolescentes a estos sitios: por los influencers y el deporte, especialmente el fútbol, ya que los principales clubes de Argentina publicitan las plataformas de apuestas on line en sus camisetas.

“El mecanismo de promoción vía redes sociales es muy sencillo -agregan- accedés a la web o al link a WhatsApp que comparten los influencers y te envían un número de cuenta o billetera virtual para transferir la plata. Desde ese momento, ya podés apostar”.

Ilegalidad

“Las plataformas que están legalmente habilitadas no permiten el logueo o la incorporación de menores”, subrayó Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE.

Desde el Programa de Juego Responsable explicaron que en las legales al ingresar o querer retirar dinero se compara la información del Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Justamente, preocupados por una problemática creciente, los tres poderes del Estado organizaron el jueves una jornada en la que además de un análisis se anunciaron medidas. Hay que tener en cuenta que parte del problema es que se carece de regulación al respecto, en particular porque se maneja en la ilegalidad.

Desde diferentes áreas del Gobierno señalan que los más afectados son chicos de entre 14 y 16 años, mayormente de zonas urbanas. Por eso desplegarán diversas estrategias en las cuales convocan a dos actores esenciales: la escuela y las familias.

Ida López, presidenta del Instituto de Juegos y Casinos, solicitó a los padres estar atentos a las conductas, pedir ayuda de ser necesario y denunciar los sitios ilegales. Es que parte de la estrategia con intervención de la Justicia es poder bloquear sitios para que no funcionen y no se pueda acceder desde los colegios.

Y advirtió: “Lo que se está viendo es que los influencers están publicitando juego ilegal, por lo cual están cometiendo un delito”. Además dio parámetros para identificar plataformas ilegales: “Toda plataforma que no es .bet, .ar es plataforma ilegal en la República Argentina; toda plataforma .com o .com.ar de juego es ilegal”.

En Mendoza se darán capacitaciones y se espera que en breve se lance una plataforma donde se dispondrá de información adaptada para los diferentes usuarios, tanto padres, referentes de comunidades académicas como los mismos adolescentes.

Vulnerables

Hay un compendio de circunstancias que favorecen la adhesión. El sistema publicitario de las casas de apuestas es invasivo por las posibilidades de personalización a través de algoritmos, la promoción a través de personalidades conocidas a través de medios que frecuentan los chicos, el acceso temprano a los teléfonos y a las billeteras virtuales. Pero además, el equipo de investigación menciona el acceso fácil a dinero en contexto económico de crisis. No puede dejar de mencionarse el beneficio inmediato para una cultura que valora la inmediatez. Según Mariano Caputo,investigador de la UBA, hoy el adolescente se encuentra preocupado por cómo ampliar su capital ya que vivencia todos los días que si el dinero se queda quieto, pierde.

“Algo que caracteriza a los adolescentes es la sensación de que no son vulnerables y que todo lo pueden, la llamada omnipotencia de la adolescencia - explicó Bondi a Los Andes- es decir ellos creen que no les va a pasar nada, que pueden controlar las situaciones y esto los hace incurrir en excesos”.

El juego virtual se realiza en plataformas digitales con modalidades de apuestas deportivas, maquinitas de casino y loterías (Freepik)

“Eso sumado a otras características del contexto (sociales, familiares, económicas) y al funcionamiento de las plataformas online que están diseñadas para manipular la atención los hacen un blanco fácil para la adicción en línea, podemos sumar la falta de regulación para el acceso de menores a las plataformas, del control del tiempo en línea por parte de las familias y el constante bombardeo de los medios con las publicidades a través de lo que ellos consumen: influencers y fútbol”, analizó la profesional.

Para Peña, es importante reflexionar, hablar ‘de’ las plataformas en focus groups con los chicos y no ‘en contra’ de las plataformas, que ellos vean los riesgos, porque si avanza se incurre en la ludopatía.

“En Argentina no existe una ley nacional que regule el mercado de apuestas o atienda integralmente el problema”, concluye el abordaje.

En la Legislatura provincial hay varios proyectos presentados. Uno reciente de la senadora provincial Claudia Najul que propone regulación para la participación al igual que uno en Diputados con autoría de Gustavo Perret. Hay otro de la diputada Claudia Valverde que cuenta con apoyo de legisladores de varios partidos y propone el registro biométrico de los jugadores. Uno más de la diputada Valentina Durán, que apunta a generar campanas, al igual que otro de la diputada Gabriela Lizana. Se suma otro de la diputada Sol Salinas.