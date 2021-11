La Bolsa de Comercio de Mendoza avanza en el proceso de dar herramientas a la producción

En un paso concreto hacia la federalización del mercado de capitales, la Comisión Nacional de Valores (CNV) autorizó a la Bolsa de Comercio de Mendoza a funcionar como Entidad Representativa Regional (ERR), una figura clave en pos de movilizar recursos y apalancar la actividad productiva. La medida se enmarca en una agenda del organismo que tiene como objetivo devolver la preeminencia que tuvieron en el pasado las bolsas provinciales.

Esta iniciativa ofrece una herramienta pensada para generar sinergia con los diferentes actores del mundo de la economía y las finanzas, el sector público y privado en todo el país. También es reconocida como un ámbito movilizador del ahorro local, de discusión de alternativas para el empresariado, las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) e inversores, además de vincularse con organismos internacionales de crédito y otras fuentes posibles de financiamiento.

Asimismo, se buscará que colaboren en proyectos mixtos con los gobiernos subnacionales para financiar planes de alto impacto, como el sector inmobiliario o productivo, programas urbanísticos, caminos rurales, Fideicomisos Financieros Solidarios, promoviendo el financiamiento para cadenas de valor y acompañando el proceso de emisión de instrumentos financieros.

“Estamos muy entusiasmados con este nuevo rol que queremos que asuman las bolsas porque entendemos que son actores estratégicos que nos van a ayudar a difundir el desarrollo del mercado de capitales, en una Argentina de dimensiones geográficas y realidades económicas diversas”, dijo el presidente de la CNV, Adrián Cosentino.

A partir de esta aprobación, se habilita un canal de comunicación directa con la CNV, en una labor conjunta destinada a la promoción y difusión de nuevos instrumentos y la normativa aplicable, con la finalidad de favorecer el desarrollo económico, productivo y financiero de la región.

A principios de setiembre, el nuevo presidente de la Bolsa de Comercio de Mendoza -entidad creada en 1942-, Luis Steindl, había planteado: “Queremos dar herramientas a la provincia para mejorar su matriz productiva. Hay algunas, a través de las sociedades de garantías recíprocas, pero no hay gran cantidad y no todo el mundo tiene acceso. Hay gente que, por su manera de trabajar y el tipo de industria, tal vez no tiene calificación económica, pero sí un movimiento grande de dinero y paga impuestos regularmente. Pero si va a un banco no le van a dar un préstamo porque no califica. La idea es poder servir a ese gran cúmulo de personas que ve limitada su posibilidad de crecimiento, en buena medida porque no tiene acceso al crédito”.