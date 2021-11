La suba del dólar blue frenó las ventas del mercado inmobiliario

El mercado inmobiliario sufrió un repentino stop en las últimas semanas, motivado por la incertidumbre que generó el aumento del dólar (blue) y por la falta de un precio de venta realista en algunas propiedades. Desde el sector sostienen que la falta de confianza paralizó todas las operaciones que estaban cerca de concretarse.

El sinceramiento de la plaza y la baja de los precios en dólares, entre el 10% y el 30%, habían generado una tímida reactivación a partir de junio, pero la disparada del blue provocó un cambio de escenario rotundo.

“El mercado se ha planchado, casi no hay ventas y estamos subsistiendo por los alquileres. Hay mucha expectativa puesta en que baje el precio de las propiedades”, comentó el desarrollador y corredor inmobiliario, Roberto Furlán.

El empresario agregó que el mercado está viviendo uno de los ciclos propios de la Argentina y, pese al parte de las últimas semanas, se mostró optimista de cara al futuro. “Esto va a cambiar. Después de un parate va a venir un momento pleno de trabajo, siempre ha sido así. Mucha gente ha guardado sus dólares”, agregó.

Ajustes de precios

Los empresarios del sector explicaron que en Mendoza hubo un sinceramiento de precios con quitas del 10% al 30% respecto a los valores que el mercado manejaba en 2020. En el Gran Mendoza, según las ofertas publicadas en los avisos clasificados de Los Andes, los inmuebles parten de los U$S 45 mil y llegan hasta valores de U$S 210 mil; mientras que en la página Inmoclick, por ejemplo, las propiedades horizontales han abarcado un rango que va de U$S 35 mil hasta los U$S 400 mil.

“A pedido de los propietarios, varios de los 60 inmuebles que tengo publicados han bajado su precio un 10% (en dólares). Otros, en cambio, decidieron sacarlas del mercado para esperar a que haya un escenario más claro con la economía”, contó el corredor inmobiliario Gonzalo Díaz Guiñazú.

El agente explicó que desde junio hasta octubre no habían dejado de vender, pero en las últimas semanas el mercado se volvió cuesta arriba. “Todo es mucho más difícil. Hay una notable merma en las ventas. Esperamos que luego de las elecciones, cuando el dólar blue entre en una meseta, la demanda pueda estabilizarse”, agregó.

El escenario es similar al que presentaba el mercado en 2018, cuando la devaluación del peso generó que los dueños de propiedades tasadas en moneda local subieran el monto que pedían para cubrirse ante el aumento del dólar, lo que generó un desfasaje. “Habíamos empezado a cerrar más operaciones que la media del año, pero cuando dólar paralelo comenzó a subir la actividad se frenó”, detalló Estanislao Puelles Milan, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Mendoza.

El dirigente explicó que la realidad del mercado inmobiliario es muy amplia, porque que hay gente que iba a comprar y con la suba del dólar desistió, pero también hay quienes “no se quiere quedar con los dólares en la mano”.

Momento de comprar

Las fuentes consultadas coincidieron en que el público resguarda sus ahorros en el dólar, para utilizarlos en momentos de mucha incertidumbre. “Hoy es un buen momento para invertir. Los precios en dólares están bajos. Se están cerrando operaciones a un 30% por debajo del precio histórico del mercado. El que no sincera los precios, no vende”, puntualizó Puelles Milán.

Ofertas y tasaciones

Desde el sector sostienen que hubo un incremento en la cantidad de tasaciones solicitadas. Muchos clientes de las inmobiliarias han acudido a los profesionales para saber de cuanto es el capital que poseen en una propiedad. “Tenemos una gran cantidad de tasaciones de propiedades, por sucesiones o simplemente porque muchos más clientes están pensando si vender o no”, destacó Díaz Guiñazú. Desde el colegio coincidieron en, que al contrario de lo que ocurría en otras épocas, esta vez más gente ha tomado la decisión de ofrecer sus propiedades a la venta.

No obstante, advirtieron también que muchas personas no acuden a los corredores inmobiliarios para realizar una tasación de sus propiedades y fijan un precio de acuerdo a lo que observan en las publicaciones por Internet de otros inmuebles similares, generando una distorsión en el mercado. “Hoy la gente consulta mucho menos a la inmobiliaria sobre el valor de mercado de una propiedad, porque buscan referencias de valores en los portales web. Ahí es donde se causa una distorsión enorme en los valores, porque a veces no condice con el precio real de mercado”, puntualizó Estanislao Puelles Milan.

Fuera de esto, lo cierto es que en Mendoza ha crecido el stock de inmuebles a ofertar. Es que gran parte de las propiedades en alquiler pasaron a la venta. En nuestra provincia, como explicaron desde la entidad colegiada, el trabajo de sinceramiento había permitido un movimiento comercial superior al de Capital Federal en los últimos tres meses, antes que de que se frenara el mercado por la suba del dólar.