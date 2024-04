Carlitos Tevez continuará como DT en Independiente de Avellaneda: cómo fue la reunión clave con el plantel del Rojo

Después de lo que fue una escandalosa eliminación de Independiente en la Copa Liga Profesional como consecuencia de su empate por 2-2 ante Talleres, el entrenador del Rojo, Carlos Tevez citó a los jugadores en Villa Domínico por la mañana y estuvieron reunidos cerca de una hora con el cuerpo técnico: decidió que continuará al frente del equipo, en medio de la incertidumbre sobre su futuro.

El Apache se reunió con los futbolistas en el entrenamiento: les agradeció el apoyo y aseguró que seguirá en el cargo. A si vez, el entrenador les anticipó que puede venirse un recambio importante. “Nos quedamos hasta que pase la tormenta y con más fuerza”, fue el mensaje que trascendió desde su entorno. Por la tarde, el presidente Néstor Grindetti e integrantes de la mesa chica, como Cristian Ritondo y Manuel Seoane, quieren juntarse con el técnico. “Hablé anoche con él. Estábamos todos golpeados. El resultado nos pegó a todos: al cuerpo técnico y a los muchachos. Hoy hablé con él. Entrenó al equipo. Me dijo que va a seguir entrenando toda la semana al equipo. Lo noté bien, sabiendo cómo es el fútbol”, expresó el mandatario en una entrevista con La Nación +.

Por otra parte, el máximo dirigente del club dejó en claro su apoyo a Tevez: “Tengo un gran aprecio por él. Las cosas no salieron, es así, es evidente. A mí me gusta pensar mucho desde el punto de vista estratégico, a largo plazo. Si uno ve la cantidad de puntos que sacó Independiente con Tevez, estamos en los tres primeros lugares. Yo soy partidario de que Tevez nos siga acompañando”.

Ayer, el Rojo dejó pasar una chance dorada de avanzar a cuartos: necesitaba una victoria y se fue al descanso con dos goles de ventaja y un jugador de más, por la expulsión de Miguel Navarro. Pero insólitamente dejó escapar la oportunidad de meterse entre los cuatro mejores de la Zona A y quedó fuera de carrera con el 2-2 final. Así, la bronca de los fanáticos del conjunto de Avellaneda no se hizo esperar y los insultos se escucharon fuerte en los pasillos del estadio. En medio de ese marco, la decisión del Apache de cancelar su conferencia de prensa pareció echar más leña al fuego. A la mañana siguiente, el clima cambió y, tras una reunión con los jugadores y luego de recibir el apoyo de la dirigencia, decidió continuar como DT.

“Hoy, Independiente está equilibrado económicamente, pero la pelota no entra. El fútbol es así. Entiendo cómo piensa el hincha, pero yo trato de pensar con más frialdad y templanza, porque soy presidente y tengo la responsabilidad de que esto no se desorganice. Pero es lógico que uno se calienta como hincha, yo soy tribunero. Pero me parece que el nombre y el prestigio de Independiente, y el proyecto que trae Tevez desde hace un tiempo, amerita que le pongamos una ficha para el próximo campeonato. Siendo un torneo largo, no me cabe ninguna duda de que vamos a estar en los primeros puestos”, sentenció Grindetti.