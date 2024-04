Así se ve hoy Luca, el hijo de Matías Martin y Nancy Dupláa: tiene 23 años y trabaja en el medio

Luca es el hijo que tienen en común Nancy Dupláa y Matías Martin, de su relación que duró poco pero dio sus frutos. El hijo de ambos hoy tiene 23 años y los unió en una entrevista en la que estuvieron juntos por primera vez en Urbana Play, donde el conductor tiene su programa “Todo Pasa”.

La separación de la actriz y del presentador fue un escándalo 22 años atrás, ya que al poco tiempo ella se puso en pareja con Pablo Echarri y juntos tuvieron una hija, Morena, quien se lleva solo un año con su hermano mayor, Luca.

Pero el tiempo pasó, curaron las heridas, y ambos rehicieron sus vidas. Nancy tiene dos hijos más aparte de Luca y lo mismo Matías Martin, quien tuvo dos hijos más con Natalia Graciano, de quien se separó a fines del 2023.

Los padres de Luca Martin tienen muy buena relación desde hace años en el ámbito privado, pero nunca se los había visto a los tres juntos frente a una cámara o en una foto. Esto ocurrió el jueves por la tarde y el stream explotó con el reencuentro familiar.

Es que Luca siguió los pasos de su papá y actualmente trabaja con él en El Legado, un programa familia de competencia que se emite por Eltrece, que ambos conducen juntos.

Luca, el hijo de Matías Martin y Nancy Dupláa. Gentileza Instagram.

“Acabo de empezar El Legado con mi hijo Luca. Un profesional suelto, divertido, talentoso, con buen vocabulario y ganas de laburar. Un placer. Y un sueño cumplido aunque creo que ni siquiera soñé hacer un programa en @eltrecetv con él”, expresó el periodista.

Y agregó: “No conozco tira de entretenimientos conducida por padre e hijo. Algo nuevo. Y lo que pasa con los chicos que vienen a jugar con su mamá o papá tiene algo mágico”.

Luca, el hijo de Matías Martin y Nancy Dupláa. Gentileza Instagram.

Luca, el hijo de Matías Martin y Nancy Dupláa. Gentileza Instagram.

El emotivo posteo que Matías Martin le dedicó a Nancy Dupláa y al hijo que tienen en común, Luca Martin

En redes no pasó inadvertido el encuentro de Nancy Dupláa y Matías Martin junto a su hijo, Luca. Fueron cientos de mensajes los que dejaron en el Instagram del programa y el conductor no dudó en dedicarles un posteo a su ex y a su hijo, súper emotivo.

“Lo que pasó hoy al aire me llenó el. El orgullo de tener conmigo a ese pibe tan lleno de luz y cerebro. La madre que le tocó. Mirarnos a los ojos y saber que no nos debemos nada”, arrancó Matías Martin, visiblemente emocionado.

“Nos queremos, nos respetamos, nos aceptamos. Nos deseamos lo mejor unos a otros. Se siente y creo que se nota. Gracias por esto @duplaa_nancyok @justlucam”, agregó sobre el momento que compartió con quien fue su pareja y con el hijo que tienen en común.

“Y gracias por la catarata de mensajes llenos de amor y buena onda que recibí. Esto también es posible por @todopasa1043 y los compañeros que tengo. Equipo. Familia”, cerró el posteo.

Luca, el hijo de Matías Martin y Nancy Dupláa. Gentileza Instagram.

Luca, el hijo de Matías Martin y Nancy Dupláa. Gentileza Instagram.

Luca, el hijo de Matías Martin y Nancy Dupláa. Gentileza Instagram.

Luca, el hijo de Matías Martin y Nancy Dupláa. Gentileza Instagram.

Luca, el hijo de Matías Martin y Nancy Dupláa. Gentileza Instagram.

Luca, el hijo de Matías Martin y Nancy Dupláa. Gentileza Instagram.

Luca, el hijo de Matías Martin y Nancy Dupláa. Gentileza Instagram.

Luca, el hijo de Matías Martin y Nancy Dupláa. Gentileza Instagram.