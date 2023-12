Nancy Dupláa apostó por una transformación estética y la foto se viralizó en las redes sociales

Sin lugar a dudas, Nancy Dupláa es uno de los rostros más conocidos de la televisión argentina y ha sido parte de miles de telenovelas y programas donde ha sido protagonista. Esta vez, es noticia por un cambio de imagen que sorprendió a todos.

En los últimos meses estuvo enfocada en su trabajo como actriz al ser parte de la película “No me rompan”. Esta comedia que gira en torno a las cirugías estéticas y dos mujeres que intentan superar sus crisis, está protagonizada por Julieta Díaz y Carla Peterson.

Esta comedia, bajo la dirección de Azul Lombardía, narra las peripecias de dos mujeres que enfrentan sus arrebatos de ira. Juntas, se embarcan en una misión hilarante para enfrentar a un cirujano mediático cuyas acciones amenazan sus vidas.

Aunque la película tiene pocos días en la plataforma de Netflix, Jimena Barón se hizo el rato para verla y se rió muchísimo con la apariencia particular con la que Dupláa aparece en la pantalla. La cantante recomendó a sus fanáticos y seguidores que no pierdan la oportunidad de ver dicha cinta y sumó: “Las amo Nancy Dupláa y Carla Peterson... riendo de los hilos tensores. Vean No Me Rompan”.

Junto a este mensaje, Jimena compartió una captura de la película, mostrando a Nancy Dupláa con una apariencia renovada: cabello rubio, rostro estirado y labios con relleno.

Una larga carrera para Nancy Dupláa

Nancy Dupláa es, sin dudas, una destacada actriz argentina con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión. Ha ganado reconocimiento por su participación en diversas producciones televisivas, entre las que se incluyen series como “Montaña rusa”, “Verano del 98″, “Graduados”, “La leona” y “100 días para enamorarse”.

Nancy Dupláa en "Graduados".

Durante su extensa carrera frente a las cámaras, Nancy recibió decenas de nominaciones a premios y muchos de ellos los ganó. En la lista se encuentran: Martín Fierro a Actriz de Comedia por 099 Central, Premios Tato a Actriz protagonista por Graduados, Premio Martin Fierro a Actriz protagonista en ficción diaria por La Leona y su último premio fue como Mejor Actriz de Reparto En Supernova, este fue anunciado en los Martín Fierro.

