Nancy Dupláa optó por un body de transparencias y lo mostró en detalle para las redes

La farándula argentina se encuentra repleta de artistas muy destacados y reconocidos por muchos años en el país. Dentro de ellos se destaca Nancy Dupláa, quien sin duda siempre representará a las mujeres del ambiente actoral.

El escote de Nancy Duplaa.

A pesar de mantener un perfil bajo con todos sus temas y problemas personales, el hecho de ser actriz y pareja de Pablo Echarri un poco le dificulta esta idea. En paralelo a esto, vivimos en una etapa cada vez más afianzada de la tecnología y el uso de las redes sociales ya es parte de la vida de todos.

Aunque tal vez ella no se considera una creadora de contenido o influencer, Dupláa comparte sus momentos felices con la familia, nuevos proyectos y presentaciones a través de las redes sociales. En las últimas horas, la actriz de “Graduados” exhibió un look muy particular que hizo resaltar su delantera y dejó locos a todos sus seguidores.

El día de ayer, la morocha formó parte del programa “Noche al dente” con Fernando Dente como conductor. Al transmitirse de noche, pudo animarse a más y se vistió con un jean celeste chupin, un blazer negro y debajo un body de transparencias que dejó ver en detalle su delantera.

En las últimas horas, Cathy Fulop volvió a grabar uno de sus típicos videos en la mañana incentivando a quienes la siguen a hacer actividad física. Y lo que más llamó la atención fue su escote.

Catherine Fulop, a pesar de haber nacido en Venezuela, se ha convertido en una figura emblemática en la Argentina, tanto por su carrera artística como por su estilo de vida saludable y su belleza.

Con 58 años recién cumplidos, Catherine sigue mostrando en las redes sociales el cuerpo que le dio tanto éxito en televisión y en portadas de revistas. La madre de Oriana Sabatini comparte a menudo sus rutinas diarias de ejercicios en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 3 millones de seguidores.