Catherine Fulop se agachó en el gym y sus atributos quedaron expuestos: “A mí me gusta pegadito”

La reconocida presentadora y modelo Catherine Fulop dejó a sus seguidores impresionados una vez más con su impresionante figura en un video que compartió en sus redes sociales.

A pesar de las bajas temperaturas, Fulop no dudó en mostrar su energía y entusiasmo desde el gimnasio, mientras lucía un top ajustadísimo que resaltaba todas sus curvas.

Mientras hacía sentadillas con una pelota contra la pared, sonaba el tema “PERRO” de su hija Oriana Sabatini, que dice: “Hoy voy a salir pa’ la calle, no existe nada que me pare, porque más perra que yo no existe en el club, no existe más nadie, a mí me gusta pegadito”.

Además, dejó en sus historias de Instagram una muestra de otro ejercicio en donde al bajar en sentadilla se le marcó todo su escote.

A sus 58 años, la actriz venezolana ha sido un modelo a seguir en cuanto a su estilo de vida saludable, manteniendo su figura y vitalidad a lo largo de los años.

Aunque Catherine Fulop es reconocida por su belleza y vitalidad, también ha hablado abiertamente sobre el proceso de envejecimiento y cómo lo ha abrazado como algo natural.

A través de sus redes sociales, la presentadora comparte fotos y videos donde luce espléndida y aparenta muchos años menos. Con más de 3 millones de seguidores en Instagram, Fulop es un ejemplo para muchos en cuanto al cuidado del cuerpo y la mente.

En el video que enseñó en sus redes sociales, Catherine Fulop no solo mostró su figura espectacular, sino que también compartió algunos detalles sobre un día como hoy, pero en 1996, cuando nació su hija, Oriana Sabatini.

Con mucha emoción, la actriz recordó ese momento y dedicó unas palabras emotivas a su hija, expresando cuánto la extrañaba y lo orgullosa que estaba de ella.

