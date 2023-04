Catherine Fulop salió del gym empapada y deleitó con un top deportivo a los 58 años

Catherine Fulop es una de las mujeres más reconocidas en el mundo del entrenamiento como en el de la belleza. A pesar de no ser argentina – nació en Venezuela-, se comporta y es querida como si fuera una más de nosotros.

Con 58 años, cumplidos el pasado 11 de marzo, Catherine es dueña de una figura que no duda en enseñar. Si bien posee un gran estado físico, no ha sido obra del destino, si no de sus arduas rutinas de entrenamientos.

En su cuenta de Instagram, la esposa de Ova Sabatini no deja de sorprender con miles de posteos que se llevan todos los likes y halagamos debido a sus apariciones suelta de ropa o haciendo rutinas que suben la temperatura.

Desde que se alejó de las tapas de revistas, Fulop es conocida por su dedicación al fitness y su rutina diaria de ejercicios, la cual comparte en su cuenta de Instagram para motivar a sus seguidores a cuidar su salud.

Catherine Fulop enamoró a todos con su cuerpo tras entrenar.

Recientemente, hizo lo propio y se mostró en Instagram luciendo un top color salmón terminando su rutina y afirmándole a sus más de 3 millones de seguidores de que su personal trainer es ideal para verse radiante como ella luce.

Catherine Fulop y 25 años de amor

Catherine Fulop y Ova Sabatini se casaron en 1998 y en este 2023 están festejando sus Bodas de Plata. Este 3 de abril, en un nuevo aniversario de bodas, la venezolana compartió en sus redes distintas imágenes de sus años junto al padre de Oriana.

Catherine Fulop enamoró a todos con su cuerpo tras entrenar.

“Hoy BODAS DE PLATA, repaso nuestra historia y veo besos y más besos, abrazos risas, amor y más amor, contención, abrazos y más besos”, señaló Fulop en Instagram.

“Gracias por casi 29 años juntos donde construimos este amor bello y puro. ¡Te amo y amo a nuestras hijas!!!!”, siguió Catherine.

Catherine Fulop enamoró a todos con su cuerpo tras entrenar.

Por su lado, Ova exclamó: “Hace 25 años decidimos unir nuestras vidas. Lo que vino después fue y es lo mejor de nuestras vidas… feliz aniversario… te amo”.