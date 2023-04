A sus 55 años, Araceli González acaparó las miradas con su escote en primer plano

Araceli González es una de las mujeres icónicas de la televisión argentina, con una larga trayectoria en películas y series. Su rostro es reconocido por todos los argentinos.

Además de actuar y modelar, González también es influencer en redes sociales, donde comparte productos y sus actividades diarias.

En las últimas horas, volvió a demostrar que sigue vigente al grabar un par de videitos en sus Instagram Stories en donde su escote se robó las miradas.

Por otro lado, recientemente, la modelo publicó una foto en su feed que rápidamente recibió muchos likes. En la imagen, se la ve más joven luciendo un traje de baño de colores claros en una pose simple, evocando una hermosa etapa de su pasado. Parece que Araceli nació para modelar y así lo ha demostrado a lo largo de su carrera.

TBT de Araceli González.

En la caja de descripción Araceli agregó: “Revista 7 días! Me enviaron esta foto hacia mucho que no la veía! 15 años. Mis comienzos . Playa de Pinamar”. Obviamente los comentarios de sus seguidores y fanáticos de toda la vida no faltaron y se expresaron en las redes.

Otra foto retro en bikini en el Instagram de Araceli González

Araceli González sorprendió a sus más de 1.4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram al mostrar una foto retro en la que se la ve posando en bikini en una playa.

Araceli González (Web)

En la foto que publicó la actriz de 53 años a través de su red social, se la ve en sus inicios en el modelaje, en la década del 90?, luciendo un cabello muy corto y una bikini de dos piezas blanca y negra. “¡Los 90! #PDE”, escribió Araceli en la publicación, según Contexto Tucuman.

TBT de Araceli González.

En tan solo un día, la publicación tuvo casi 25 mil “me gusta” y sus seguidores escribieron cientos de comentarios halagadores. “Nadie te igualó Ara sos la mujer más bella de la Argentina”, “Ese corte te simboliza”, “Fuiste, sos y serás siempre una diosa”, comentaron algunos de sus fanáticos.