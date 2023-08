Araceli González contaba sobre sus ataques de pánico en vivo y de repente Mariana Brey se quebró emocionada

Durante la última emisión del programa “Socios del Espectáculo”, se vivió un momento de gran emotividad cuando Mariana Brey, una de las panelistas, se quebró al escuchar el valiente testimonio de la actriz Araceli González.

En un relato impactante, González reveló que luchó contra ataques de pánico durante una década de su vida, superando momentos difíciles y dolorosos.

La actriz compartió su experiencia, describiendo cómo los ataques de pánico comenzaron cuando estaba en una etapa de éxito tanto personal como profesional.

Mariana Brey, visiblemente conmovida, no pudo contener sus emociones al recordar la entrevista en la que habló abiertamente sobre este tema sensible.

“Me emocioné mucho cuando vi la nota que hiciste con Seba Soldano, la vi y me emocioné mucho en muchos momentos de tu relato”, expresó Mariana Brey, con la voz entrecortada por la emoción.

Araceli González contó cómo logró recuperarse tras el abuso que padeció

En el programa, Brey también aprovechó la ocasión para preguntar a Araceli González cómo logró recuperarse después del abuso que sufrió cuando era una niña de cinco años, un trauma que la actriz identificó como uno de los desencadenantes de sus ataques de pánico.

En respuesta, Araceli González compartió su enfoque de cómo abordar la situación y recuperarse. “Hoy quizás suena que lo digo de una manera muy fácil, pero es cambiar el foco. Generalmente, la víctima se pone en el lugar de víctima y de ahí no podemos salir nunca más. Entonces lo que tenemos que poder es cambiar el foco”, afirmó González.

Araceli González

La actriz también destacó la importancia de tomar conciencia de la propia valía y superar el papel de víctima. “Hay que tomar conciencia de que por más que fuiste una víctima sos una persona hermosa, que nada te puede dañar”, compartió González, enfatizando en cómo lograr un cambio de perspectiva.

Araceli González enfatizó que, a pesar de las dificultades, logró sanar y encontrar una nueva forma de enfrentar su pasado.

“La verdad es que lo perdoné porque ya no quiero cargar con eso en mi cuerpo. Sí, me enojé en los momentos en que debía hacerlo. Grité fuerte cuando necesité gritar. Pero también aprendí a darle buenos momentos. A compartir con él lo que me era posible”, dijo González.

Seguí Leyendo