Volvió Mirtha Legrand a la TV y emocionó al país: “Estuve 300 días encerrada”

Tras varios meses de ausencia y de encierro por la pandemia, Mirtha Legrand, la diva más legendaria de la televisión, volvió a su programa este sábado, lideró en el rating y emocionó al país con su impecable carisma y conducción a los 94 años.

“Con nosotros, la señora Mirtha Legrand”, dijo su locutora pasadas las 21.30 en El Trece, lo que dio pie al ingreso de la conductora acompañada por dos asistentes vestidos de frac. Con una sonrisa impecable, ella caminó hasta la mesa, donde leyó los clásicos anuncios, y saludó ante una ovación inolvidable de su producción.

#Mirtha:

Por su regreso a la televisiónpic.twitter.com/VxVZgHkqzi — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 29, 2021

“Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro. Yo soy grande, señores, soy una señora muy mayor, pero soy vital, me gusta la vida, me gustan mis amigos, disfrutar de la vida. Y estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Y le digo: doctor, quiero volver a ser la de antes. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje, trabaje, trabaje...’. Es la mejor terapia”, aseguró la conductora de “La noche de Mirtha” (El Trece).

Un vestido rosa impecable

Para su look, Mirtha Legrand lució un vestido en tonalidad rosa pastel, uno de los tres vestuarios que había preparado el diseñado Claudio Cosano. Lo acompañó con un tapabocas idéntico, que ella misma exhibió con simpatía en pantalla.

El tierno saludo de Juana Viale, aislada en un hotel

En su temporada 53 al aire, Mirtha agradeció los saludos de figuras del canal, de amigos y, en particular, de su nieta y reemplazante Juana Viale. La actriz, que desde marzo de 2020 está al frente de los programas de Mirtha, cumple aislamiento en un hotel tras su viaje a París, Francia. De allí la ausencia y la participación especial de su abuela en la TV.

Mirtha Legrand lideró en rating, con picos de 13 puntos en la noche del sábado (El Trece)

“Volver a tele después de un año y medio, lo primero que me nace decirte es gracias, gracias por estar ahí hoy, no era lo pensado. Sé que lo vas a disfrutar y sé que tenés nervios y hasta mucho miedo, pero sos una profesional de raza y vas a salir y brillar como sabés hacerlo hace tantísimos años”, destacó Juana.

“Vamos a estar todos los argentinos mirando, como si fuera una serie. Es la temporada número 53. Y es Mirtha Legrand en su programa. Voy a estar prendida a la pantalla con vos, abuelita. Te mando un beso gigante, te quiero mucho, te amo mucho, disfrutá, que esto lo sabés hacer de taquito”, agregó.

Su abuela también le dio elogios por su crecimiento como conductora en este año y medio. “Juanita, has sido prodigiosa. Ha habido una evolución que me emociona decírtelo, el cariño con que lo hiciste. Cuando decís ‘abuelita’ me derrito toda. Sos un ser adorable”, señaló Mirtha emocionada.

Los invitados en la “mesaza”

Tras los anuncios publicitarios, que expresó con gran lucidez y acierto, la Chiqui recibió a sus cuatro invitados a la cena: la modelo y conductora Carolina “Pampita” Ardohain; el ministro de Salud de CABA, Fernán Quirós; y los periodistas Baby Etchecopar y Jonatan Viale. Como es habitual, la cocinera Jimena Monteverde presentó los platos.

La entrada consistió de un flan de calabaza y puerro. El plato principal, en tanto, fue un risotto de langostinos. Y de postre, pavlova suave con crema de lima.

Con una escena marcada por la política y la situación sanitaria en Argentina, la actualidad marcó la velada.

Pampita, por ejemplo, recordó la precandidatura de su esposo Roberto Garcia Moritán, habló desde su rol de madre en estos meses tras el nacimiento de su hija Ana y profundizó sobre cómo impactó la pandemia en la escolaridad de los chicos.

“El ámbito escolar es el lugar donde tienen una contención, una infancia cuidada, donde tienen un lugar propio, porque viven en lugares en donde comparten con sus hermanitos y sus padres en una sola habitación”, analizó.

En el caso de Viale y Etchecopar, hubo severos cuestionamientos a Alberto Fernández por la fiesta VIP en Olivos, así como la defensa que el mismo Presidente hizo a Laura Radetich, la profesora K que adoctrinó y le gritó a un estudiante en La Matanza. También hubo críticas al manejo de la cuarentena, la hipocresía de los políticos y la delicada situación social y económica.

En ese sentido, Mirtha recordó a su hermana fallecida Goldy, de quien no pudo despedirse cómo debía.

“Yo tuve a mi hermana que era mi mitad. De mi cuerpo, de mi mente. El 1° de mayo del año pasado murió y no le pude dar un beso, no la pude acompañar en el cementerio. Y es una cosa que me cuesta superarlo”, evocó Mirtha con la voz entrecortada.

“Veo una foto en que hay una gente llevando un ataúd. Y yo miro y digo: ‘ahí está mi hermana y yo no pude darle un beso a mi Goldy amada, adorada”, rememoró emocionada.

También, Mirtha acompañó a Jonatan Viale en su dolor por el fallecimiento de Mauro: “Sentí muchísimo la muerte de tu padre”.

En la despedida, la Chiqui dejó su clásico mensaje: “Señores, no se peleen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden: lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan. Chau, hasta pronto”.

Se espera que Juana Viale regrese a los programas el sábado y el domingo próximos. Mirtha lo hará más adelante. Por ahora, un regreso histórico con salud y mucho éxito.