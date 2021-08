El dolor de Mirtha Legrand al recordar a su hermana Goldy: “No le pude ni dar un beso”

Mirtha Legrand, en su esperado regreso a la televisión, no pudo evitar emocionarse al recordar a su hermana gemela y mayor confidente, Silvia “Goldy” Legrand, quien falleció en mayo de 2020, mientras regía el aislamiento obligatorio para evitar el avance de la pandemia de coronavirus.

“El primero de mayo del año pasado murió y no le pude dar un beso. No la pude acompañar al cementerio y es una cosa que me cuesta superarlo”, afirmó la Chiqui.

Emocionada y al borde de las lágrimas, la conductora conmovió a todos sus invitados al contar una intimidad. “Tengo una foto de alguien que lo filmó, y veo unas personas llevando un ataúd. Veo y digo, ‘ahí está mi hermana’, y yo no le pude dar ni un beso”, dijo mientras su voz se quebraba, según La Nación.

“Mi Goldy, mi hermana adorada, que la extraño tanto. Era el ser al que yo me aferraba siempre, era como mi mamá. Éramos gemelas nosotras, pero ella me cuidaba, nunca me hería diciendo algo desagradable y no le pude dar ni un beso... Como yo, le pasó a miles de personas, y eso no se olvida”, culminó contundente.

Minutos más tarde, la diva también recordó a su hermano José. “Los perdí a los dos en un año”, manifestó antes de recordar su ciudad natal, Villa Cañás.

“Esta pandemia me he vuelto muy evocativa. Evoco todo: mi infancia, mi niñez, mi casamiento, cuando nacieron mis hijos, cuando me dijeron es un varón o es una niña. Me ha servido para hacer una revisión de mi vida”, explicó con una sonrisa en su rostro.

La despedida a Silvia "Goldy" Legrand. / Gentileza

El 30 de abril pasado, un día antes del primer aniversario de la muerte de Goldy, Legrand la recordó con emotivas palabras. “No hago más que pensar en mi adorada Goldy. Estoy en un sector de mi casa donde ella se sentaba siempre”, dijo durante unas declaraciones en Los ángeles de la mañana. “Yo sé que es la vida, pero no puedo olvidar a Marcela diciéndome en mi cuarto, acompañada de Juani y de Nacho: ‘Mamá, se murió tía Goldy’. Creí morir”, señaló angustiada en ese momento.

Tras asegurar que todavía la sigue llorando, aclaró: “Nunca la voy a olvidar”.