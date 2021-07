Tras la polémica, Jorge Rial elogió a Ángel de Brito por su rol en LAM

Tras 7 meses y medio del fallecimiento de Diego Maradona, su hija Dalma fue invitada en “Los Ángeles de la Mañana”, en donde rompió el silencio y arremetió contra Matías Morla, el Dr. Luque y contra todos los que considera culpables del deceso del Diez. Al ver la entrevista, Jorge Rial se hizo eco de lo que estaba sucediendo y en su cuenta de Twitter sorprendió con un mensaje lleno de elogios para Ángel de Brito.

.

“Muy buena nota de @AngeldebritoOk”, precisó Rial, elogiando a su colega, que contestó: “Gracias. @RialJorge”, sin decir mucho más.

Esta especie de tregua se da luego de que ambos conductores se disparen con munición gruesa en sus respectivos programas y en sus redes sociales. La última polémica se dio cuando Jorge tildó a ‘LAM’ como “una máquina de picar carne”. Esto no fue ignorado por De Brito, quien criticó duramente al ex Intrusos: “Rial no tiene vergüenza, él choca fititos”.

Dalma Maradona en LAM y la “traición” de Rial

Entre tantos temas polémicos que tocó Dalma este lunes, uno de ellos involucraba a Rial, ya que cuando el conductor de Argenzuela conducía el efímero programa televisivo llamado “TV Nostra”, invitó a Matías Morla al piso: “Rial habló con mi mamá antes para ver si queríamos dar una nota. Como le dijimos que no, armó todo esto con Morla. Después de la nota hubo un intercambio de mensajes y le dijo que nadie le iba a enseñar a él cómo hacer periodismo. Fue muy absurdo”, reveló.

Sobre el contenido de esta nota, la hija del ídolo expresó su enojo con el abogado: “Me dio mucha bronca porque mintió en todo lo que dijo. El quiere instalar que nosotras tenemos la culpa. La verdad que no siento que sea lo que pasó. De hecho vengo todos los días a trabajar y me cruzo gente muy amorosa que nos da fuerza y que nos pide que sigamos hasta el final. Sé que es un camino largo pero acá estoy, se va a hacer justicia. A mí me avala una vida al lado de mi papá no seis años que fueron los peores de su vida. Me da fuerza saber que hice todo lo que estaba a mi alcance, todo y más. Siento que mi papá se merece que se haga justicia”, comentó, entre lágrimas.