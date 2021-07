Dalma Maradona contó por primera vez detalles del velatorio de Diego y se refirió a Matías Morla y los médicos: “Los quiero ver presos”

Este lunes, Dalma Maradona habló por primera vez en televisión sobre todo lo relacionado a la muerte de su padre, aquel fatídico 25 de noviembre del año pasado. Para ello, se sometió a una extensa entrevista en “Los ángeles de la mañana” y disparó contra Matías Morla y los médicos que atendieron al exfutbolista en sus últimos momentos.

“¿Cómo te enteraste de la muerte de tu papá?”, la consultó Ángel de Brito. “Perdón, pero no lo voy a hablar. Es algo que todavía me duele un montón y no estoy preparada para hablarlo en televisión”, comenzó Dalma, negándose a dar detalles sobre esos primeros instantes en los que recibió la mala noticia, pero luego contestó todo lo que le consultaron.

Sus últimos momentos con su padre

Sobre su relación con su papá, dijo: “Si estuve enojada alguna vez o no le hablaba, era un tema mío y sabía que después lo íbamos a solucionar. Yo con él resolví todo lo que tenía que resolver pero no lo conté públicamente porque no me interesaba... la verdad es que se nos deja como ‘las malas’ porque no contamos todo públicamente”, añadió.

“A mi me avala una vida al lado de papá, no los últimos 6 meses. No hace falta que diga todo lo que pasamos... obviamente hubo mil peleas y muchas, aunque yo no hubiera querido que se hicieran públicas, se supieron. Me da fuerza saber que hice todo lo que pude y más. Siento que mi papá se merece que se haga Justicia”, continuó.

El papel del entorno y del Dr. Luque

Cuando le preguntaron por el entorno y los médicos acusados del deceso del astro, su hija fue contundente: “De todas las conversaciones y chats que se filtraron, me deja tranquila que jamás hubo ni habrá nada mío ni de Gianinna que nos vincule de manera extraña a esa ‘organización’. Siempre se intenta responsabilizarnos. Hay muchas negligencias, uno nunca está 100% conforme con la Justicia porque yo los quiero ver presos ya. No quiero esperar más pero bueno, hay plazos que esperar. Para mí, es todo lento pero mi abogado me explica que no, que está caminando todo en tiempo y forma”, agregó.

“Leo las declaraciones y lloro. No puedo creer cómo lo trataban, lo que le hacían... me parece un asco. Quiero que paguen, por cholulos, perejiles, no me importa. Que paguen. Nadie me va a devolver a mi papá, lo tengo clarísimo, pero pido Justicia como mínimo”, indicó en un durísimo tono.

Sobre el Doctor Luque, Dalma fue despectiva y lo calificó como “cholulo”: “El día del entierro Luque se acercó y me dijo: ‘¿Yo no te caigo bien, no?’. Le dije: ‘Lo que pasa es que vos sos muy cholulo’ y me fui. A mí nunca me cerró. En algunas cosas yo creí porque no soy médica, pero ese maltrato o destrato... Estaban más preocupados por salir en los medios que por la salud de mi papá.

Matías Morla

Cuando le preguntaron puntualmente si a Morla también lo quería ver preso, Dalma contestó: “Sí, obviamente que sí”, y se hizo cargo públicamente de su ausencia del velatorio: “Me hago cargo que soy la persona que no lo dejó entrar al velorio de mi papá. Fui yo y nadie más que yo”, señaló.

Pero el abogado no fue el único que no pudo despedirse del Diez. Su última pareja, Rocío Oliva, tampoco pudo ingresar ni al velatorio ni al entierro. “Mi mamá no fue, mi mamá no tomó ninguna decisión. A ella (en referencia a Oliva) le sirvió para armar bardo pero no fue ella. No voy a decir quién fue, pero como siempre vamos a tener nosotras la culpa, diga lo que diga”, reflexionó con cierta ironía.

La relación con sus hermanos

Casi en el final de la entrevista, Dalma fue consultado sobre la relación con sus otros hermanos (Diego jr., Jana y Diego Fernando): “Obviamente tenemos diferencias en la manera de actuar y pensar, que creo que tiene que ver con la crianza de cada uno, y no está bien ni mal”, expresó para luego aclarar que tanto ella como su hermana están a disposición de la Justicia para hacer cualquier ADN que se necesite en el caso de que aparezcan supuestos nuevos hijos. “Siempre que sea serio y no sea un circo estamos a disposición”, finalizó la hija mayor de Diego.