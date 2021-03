Sergio Lapegüe anunció que este jueves regresa a la tele

Sergio Lapegüe es uno de los tantos argentinos que se contagió de coronavirus y que la luchó desde una cama hospitalaria. Su cuadro no mejoraba y su asma no ayudaba, pasó 21 días internado, y cada vez que podía compartía en su cuenta de Instagram los avances que tenía y las pruebas médicas que hacían con él.

Hasta que recibió el alta, se rehabilitó y recuperó con su familia en su casa de Banfield y ahora anunció que ya está listo para volver a trabajar en la televisión, para sentarse en el escritorio del noticiero del mediodía de El Trece.

En su cuenta de Instagram , el conductor se filmó para contarle la excelente noticia a todos sus seguidores y colegas que tantas buenas energías le enviaron. “Comparto mi felicidad con ustedes. Hace un mes estaba peleando por respirar. Agitado ayudado por un casco con oxígeno. Y ahora me estoy preparando para volver al noticiero. Todo es con fe. Y con perseverancia. Empiezo de a poco. Solo dos horas de aire para ver cómo responden los pulmones que aún están con neumonía pero en constante mejora”, escribió.

“A medida que el neumonólogo me autorice volveré a #tempraneros. Pero vamos de a poco. Aún siento mucho cansancio en el cuerpo y algo de tos. Es normal. Lo llaman él long COVID. El médico me dijo: ‘Tu cuerpo ahora es un auto con motor nuevo, está en ablande....vamos despacio’. ¡¡¡Y así será!!!! ¡¡¡¡Gracias a todos por la generosidad de siempre!!!!”, compartió el mediático.

Respecto a contar su día a día en la redes, mientras estaba internado, él reveló a los medios: “Quería que la gente viera la actitud que yo estaba tomando frente a esto. Quería decirles que había que ponerle garra y actitud positiva para superar el covid que me atacaba los pulmones”.