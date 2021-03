Guillermina Valdés habló de la ¿“icardeada”? de Tinelli a Sebastián Ortega

En junio de 2012 comenzaron los rumores del romance entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés , una relación por la que no muchos apostaban, sin embargo hoy sigue en pie y con un hijo. Pero la duda que sigue hasta la fecha es ¿hubo traición a Sebastián Ortega?

Recordemos que el productor era socio del conductor de “Showmatch” y el padre de los hijos de la modelo y empresaria. Pero lo cierto es que no hubo “icardeada”, según lo afirmó Guillermina en su visita al programa “Los mammones”.

Internet

Valdés charló con Jey Mammon del comienzo de su relación con Tinelli y de la familia ensamblada numerosa que han formado : tres hijos de ella -Dante, Paloma y Helena,-; cuatro de él -Micaela, Candelaria, Francisco y Juanita- más Lorenzo, su hijo en común que nació en 2014.

“¿Cómo lo conociste a Marcelo? ¿Los presentó una amiga en común?”, preguntó el conductor y ella abrió paso a contar su historia: “Sí, nos presentó Paula, una amiga mía. Yo no lo conocía a Marcelo”.

“A Marcelo lo había cruzado en dos o tres eventos. Estuvo siempre el tema de ‘la mujer del amigo’ como si la mujer fuera de alguien. Yo no era la mujer de nadie, quizás si lo decía hace ocho años, decían ‘¿qué dice? no entiendo’. Pero hoy las mujeres estamos con todos los radares prendidos”, sumó.

Sobre la relación entre Ortega-Tinelli, la rubia precisó: “Una relación de amistad no era. No habíamos compartido un bautismo, ni un cumpleaños. No había venido a mi casa. Habían trabajado juntos y eventos sociales que podés tener con tus productores, se veían, nos cruzábamos, pero no había una relación de amistad”.

“Si había un cumpleaños de 150 personas, nos cruzábamos con un ‘hola’ y ‘chau’”, comentó y a la vez admitió tener una muy buena relación con Paula Robles, la madre de los dos hijos más chicos de Marcelo.

Internet

La entrevista seguía y Jey recordó que al iniciar el noviazgo, tanto ella como Tinelli estaban separados:, a lo que la ex nuera de Palito Ortega reforzó: “Yo estaba divorciada, Sebastián en ese momento estaba en pareja con una chica divina, Ivana (Figueras) hacía meses. Fue todo muy raro para mí, al nivel de tener que apagar el televisor para que a mis hijos no le afecte”.