Demi Lovato confió que fue abusada sexualmente por su dealer en una noche de sobredosis

Demi Lovato abrió su corazón para compartir con sus seguidores y el mundo entero lo difícil que es la fama. En su documental “Dancing with the Devil”, la artista confió que sufrió una sobredosis en 2018 y que en ese momento sufrió un abuso por parte de dealer.

La cantante declaró que padeció agresión sexual por parte de un narcotraficante mientras ella estaba casi inconsciente: “No solo tuve una sobredosis. Se aprovecharon de mí ”, dijo

Sirah Mitchell, una amiga de la estrella norteamericana sumó que en esa oportunidad, Lovato había consumido heroína “mezclada con fentanilo”. Y el relato de la artista continuó: “Cuando me encontraron, estaba desnuda, azul. Me dejaron literalmente muerta después de que él se aprovechó de mí”.

Al llegar al hospital, los doctores consultaron si había tenido relaciones sexuales consensuadas esa noche. En ese momento dijo que sí y luego, en el documental. revela con precisión cómo fue todo: “Hubo un destello en el que lo tuve encima de mí. Vi ese destello y dije ‘sí’. No fue hasta un mes después de la sobredosis que me di cuenta que en ese momento no estaba en ningún estado de ánimo para tomar una decisión consensuada”.

Esa noche, Demi sufrió derrames cerebrales y un ataque al corazón, algo que ya había contado a la prensa pero esta vez sumó la agresión sexual. Y hasta compartió que a los 15 años también fue una víctima: “Cuando era adolescente, estaba en una situación muy similar. Perdí mi virginidad en una violación”.