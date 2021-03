El difícil momento del hermano de Caramelito: “Vuelvo a la Argentina porque es imposible pagar el tratamiento”

La historia de Martín Carrizo conmovió a más de uno. La campaña que realizó su hermana , la ex conductora infantil Cecilia Carrizo “Caramelito” para que se sometiera a un tratamiento en Miami por sufrir Esclerosis Lateral Amiotrófica, fue noticia nacional.

Martín Carrizo fue baterista del Indio Solari, de Gustavo Cerati y de la banda A.N.I.M.A.L. entre otros. A mediados del año pasado, Martín había lanzado una campaña para conseguir fondos que le permitan solventar el tratamiento.

Para realizar el costoso tratamiento, su hijo Benjamín diseñó una serie de remeras inspirada en el recorrido de Martín por algunos de los artistas más importantes de las últimas décadas de rock argentino: su paso por ANIMAL, Gustavo Cerati y el Indio Solari, un currículum que envidiaría cualquier músico.

A principios de 2021, ya de vuelta en Buenos Aires y poco después de su cumpleaños, el músico publicó una carta a modo de balance: “Llegue a Miami con destrucción total por esta cosa que tengo encima. A finales de 2019 no tenía más fuerza ni energía, literalmente me sentía un zombie las 24 horas”, reconoció en un texto que acompañaba una imagen del día del alta. “De repente un día mi cuerpo hizo click y volvió la energía y despacito entre las aplicaciones, la medicación y pilates empecé a ganar fuerza y control”, agregó.

“Siento que debo ir por otro lado, aprovechar lo que aprendí y la experiencia vivida en esa clínica para seguir peleando desde mi casa. Todo es positivo, gracias a todos ustedes pude viajar, y lo más importante que me ayuda a seguir avanzando fue la experiencia vivida y sacarme de la cabeza que hubiese pasado si no iba a Miami”, continuó el ex ANIMAL, que completó el texto agradeciendo al equipo médico y manifestando su deseo de curarse de una vez por todas: “Cada vez confío más en Dios y permanentemente me da señales que está acompañándome”.