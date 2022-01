Entre lágrimas, Caramelito habló del fallecimiento de Martín Carrizo: “Me regaló su última mirada”

El 11 de enero se comunicó la triste noticia de la muerte del reconocido baterista Martín Carrizo, el músico de 50 años que sufría de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde 2017 y que junto a su hermana, Cecilia “Caramelito” Carrizo, fueron mostrando el avance de la enfermedad y la lucha que le dieron.

Fue la conductora quien comunicó el deceso en las redes con un sentido mensaje que comenzó con la frase “Decime por favor por dónde sigo”.

Caramelito habló del fallecimiento de su hermano Martín Carrizo, el reconocido baterista del rock argentino

Y este lunes, la mediática retomó sus compromisos laborales y entre lágrimas habló de Martín. Sentada en la mesa de “A la tarde” se quebró cuando Karina Mazzocco le preguntó cómo estaba. Como era de esperarse, Caramelito habló de su hermano.

“Él está en paz, como se merece. Me dejó un legado inconmensurable. Me enseñó a vivir y a morir. Lo vi morir, estaba al lado suyo cuando se fue. Me regaló su última mirada, y yo le regalé la mía” dijo con la voz quebrada y compartió una reflexión propia sobre la muerte: “Él, y cada persona que atraviesa una enfermedad así, conviven constantemente con la aceptación. Es la dualidad de aceptar y luchar contra la muerte. Es muy fuerte”.

Antes de cerrar sus declaraciones, compartió: “Tenemos culturalmente un concepto de la muerte, a la que le tememos, le escapamos. Pero les aseguro que yo me amigué con la muerte”.

Caramelito volvió a la tele tras el fallecimiento de Martín Carrizo, su hermano y gran baterista

En el espacio cedido para que conductora infantil hablara del músico que subió al escenario con el Indio Solari, Gustavo Ceratti y ANIMAL, entre otras tantas bandas de rock, la ahora morocha recordó con una sonrisa los primeros momentos de su carrera cuando Martín fue su piedra fundamental.

“Los cinco discos que hice los hice con él. Cada canción me las hizo grabar mil veces. Eran las cuatro de la mañana y me decía que lo hiciera de nuevo porque lo podía hacer mejor”, compartió en el ciclo de América Tv.

Y sumó: “Ese legado de trabajo, lucha, excelencia, amor y risas me deja. Y esa última mirada también me la regaló”.