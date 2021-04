La curiosa pelea que enfrentó a Juanse y Germán Martitegui en MasterChef Celebrity 2

En la segunda noche del la Semana de Super Repechaje de MasterChef Celebrity 2, los participantes debieron enfrentarse a un reto con atún para poder subir al balcón con Flavia Palmiero. Pero en vez de tomar protagonismo el ingrediente principal, la noche terminó siendo una locura de huevos, cuando Juanse se animó a llevar la contra a Germán Martitegui respecto a un procedimiento y un error en el mercado.

Mariano Dalla Libera, Cae, Sol Pérez, Fernando Carlos, Daniel Aráoz y Hernán el LocoMontenegro eran los otros eliminados que completaban el grupo que, al parecer, no tuvieron ninguna dificultad con el ingrediente. Pero el líder de Los Ratones Paranoicos se mostró indignado al no poder preparar la receta que tenía pensada.

Su idea era hacer “un huevo duro, partido por la mitad, vaciado, ahí lo rellenás, lo pasás por huevo, lo apanás y lo freís”, les explicaba al jurado cuando visitó su isla. “Ojo, creativo es. No me lo imagino”, le dijo Damián Betular a Donato De Santis, que no terminaba de convencerle la propuesta.

Pero antes de que le llegara una negativa del jurado, él mismo se dio cuenta de que su idea no estaba yendo bien. “No va, no va”, comentaba el músico en el backstage. “No tengo chances con esto. Que quede entre nosotros, son huevos muy frescos. Mi idea no dio resultado”, se confesó. Pero no iba a dejar ir el tema frente al jurado

El reclamo de Juanse y su crítica sobre el mercado

“Tiene que haber huevos tanto fríos como a temperatura natural”, dijo apenas dejó su plato a los tres chef y agregó para explicar: “Desafortunadamente estaban muy fríos los huevos entonces eso fue arruinando mi plan inicial. Si vos tenés los huevos fríos y los tenés que hervir y tiene que quedar bien al dente, eso retrasó todo. Pero este es un gran plato igual”.

Juanse había presentado un peceto con ensalada a base de atún, pero a Martitegui no lo convenció y más bien quedó desilusionado. “El 98 por ciento de la gente que hace huevos duros en esta tierra, saca los huevos de la heladera”, le dijo entonces al músico. Y sin dejarse pasar por encima, lo desafió: “Sí, pero no de esta. Te apuesto lo que quieras. La temperatura que tiene esto, parecen hielos los huevos”.

La tensión iba en aumento, aunque muchos de sus compañeros reían para alivianar el ambiente. Fue cuando Daniel Aráoz vino al rescate y ofreció un termómetro, dando a entender lo que proponía. Entonces, en una situación insólita dle programa, se propusieron a medir las temperaturas de los huevos. “Es la primera vez en la historia de la televisión que se pincha un huevo para saber la temperatura. Es un logro muy importante de este programa”, dijo Juanse.

Pero su argumento quedó por el piso cuando el termómetro dio 13.2 grados, el mismo número que la heladera: “Es la temperatura perfecta para hacer un huevo duro. Todo tu argumento acaba de ser descalificado”, determinó el jurado.