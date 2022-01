Flor Vigna, Luciano Castro y Sabrina Rojas comenzaron juntos el 2022: “Este cuarteto del amor”

Las familias ensambladas fueron un tópico muy recurrido durante el 2021, muchas parejas terminaron y comenzaron otras que se acomodaron a su antigua vida y dinámica. Así ocurrió con Sabrina Rojas y Luciano Castro, aunque después de mil idas y vueltas, finalmente lograron establecer la paz.

La ex pareja compartió el inicio del nuevo año junto a Flor Vigna, la nueva pareja de Castro. La actriz y cantante posó junto a su novio y su ex pareja y celebraron la llegada del 2022 y los tres juntos conversaron con el Tucu López por videollamada, quien los recibió desde Tucumán.

“Así, este cuarteto del amor recibe este 2022″, escribió Sabrina Rojas en sus historias de Instagram sobre una captura que muestra la conversación que incluía a su ex y padre de sus hijos, Esmeralda y Fausto, y la actual novia de este mantuvieron con el locutor.

Sabrina Rojas compartió en su Instagram una captura de pantalla mientras los tres conversaban con el Tucu, quien se encontraba con su familia en Tucumán.

“Luciano Castro, Flor Vigna y yo en Mar del Plata, y mi hermoso Tucu López en Tucumán”, agregó la actriz de la obra Desnudos, dejando más que claro la excelente relación que tienen.

Flor Vigna y Sabrina Rojas hacen las pases

A pesar de que durante el año pasado no mantuvieron una relación del todo “buena”, las dos figuras de la televisión han encontrado eso en común que comparten y, por sobre todo, la importancia de la familia.

Castro y Rojas siempre estarán unidos por sus hijos y eso es algo que cualquiera que llegue a sus vidas debe comprender. Así es que, con la llegada del nuevo año, las actrices también celebraron un nuevo comienzo de su relación.

“Las chicas súper poderosas”, puso Rojas en la publicación en donde puede verse a Flor Vigna y la hija pequeña de la actriz, Esmeralda, abrazadas.

Después de sortear sus diferencias, Flor Vigna y Sabrina Rojas comparten una relación más estrecha.

Sin ir más lejos, Vigna habló acerca de la actriz de teatro en su última visita a PH Podemos Hablar (Telefe). La joven admitió no tener celos de Rojas y aseguró que la dinámica que ambos tienen le encanta.

“Primero, no tengo celos de Sabrina porque Lu me da mucha seguridad. Segundo, porque tengo muchos amigos con otros criterios sobre la pareja, que son más abiertos. Y ahora hay de todo, tengo un montón de criterios en mi cabeza. A mí me tocó una forma de amar más tradicional, y por ahí soy más cursi o romántica. Me gusta que seamos verdaderos”, concluyó la cantante sumamente segura.

Luego, Vigna explicó cómo es la relación familiar que mantienen: “Yo veo mucho amor con Sabri y con Lu como padres y hacia toda su familia. Están aprendiendo a amarse de esta forma como familia, y es re evolutivo” comentó, incluyendo un mensaje sobre lo que espera para su futuro en la relación: “Se re ocuparon de eso, se puede. Y obvio que todo el tiempo todos vamos a estar sumando para que funcione”.