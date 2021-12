Flor Vigna brindó detalles sobre su relación con Sabrina Rojas: “Siento que la vida me quiere enseñar algo”

Desde el comienzo de la relación, Flor Vigna y Luciano Castro no tuvieron problemas en mostrarse juntos, sobre todo en el lanzamiento de la canción y el videoclip de “Uy!”, el tema con el que la rubia se lanzó como cantante.

La pareja vive un gran presente, lejos de las presiones que conlleva una relación mediática, ambos disfrutan a pleno cada momento. En las fiestas de Navidad, Luciano las vivió junto a sus hijos. Esperanza y Fausto, y con Sabrina Rojas, su expareja.

Flor vigna y Luciano castro en el backstage de la filmación del videoclip debut de la bailarina como cantante.

Esto lejos de perturbar su presente, afianzó mucho más el vínculo, ya que tanto Vigna como Rojas mantienen una excelente relación: “Yo sólo puedo hablar cosas buenas de Sabri. Es una mujer muy copada, muy segura y me dio una bienvenida hermosa a su familia así que todos tenemos ganas de sumar”, comenzó diciendo la cantante en una entrevista con Intrusos.

“Cuando yo lo conocí a Lu, me dijo que para él lo más importante es la familia y sus hijos y es re lindo. A mí me enternece un montón que sea así”, agregó la blonda sobre la familia que formó su novio.

Luego Vigna fue consultada sobre la posibilidad de ser madre dentro de poco: “Yo le pido a la vida que, por favor, aguante un cacho porque estoy sacando mi música, estoy empezando a autogestionar y producir todos mis proyectos y necesito un tiempo para eso. Pero en un tiempo, en años –entre 3 y 5- podría ser”.

“Yo nunca me enamoré de alguien con hijos y siento que la vida como que me quiere enseñar algo. Venía tan loca con el laburo y tan exigente, y toda la parte familiar me conecta con algo que es un disfrute de vida y un cable a tierra, así que me gusta”, cerró la actriz cuyo lanzamiento musical alcanzó más de tres millones de reproducciones y le augura un buen futuro dentro de esta industria.