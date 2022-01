La polémica foto de Juana Viale besando a un hombre que no es su novio

Juana Viale se encuentra en pareja con Agustín Goldenhorn, pero en las últimas horas la actriz se encuentra en el ojo de la tormenta por una publicación subida de tono en dónde se muestra besando a un misterioso joven.

Juana Viale y una foto que causó muchas preguntas. (Instagram Juana Viale)

“Así... rodeada de verdadero amor.... nosotros somos más que dos”, escribió Juana describiendo la foto. Además, la frase estuvo acompañada de dos hashtags en inglés que significan “alma libre” y “mujer libre”.

Al percatarse de que el muchacho no es el novio de la conductora, muchos usuarios empezaron a preocuparse y preguntar por la identidad de la persona que besaba a Viale. Finalmente, una seguidora aclaró el panorama y reveló que se trata de un joven cuyo nombre es César. “No, el no es su novio. Es su amigo César y es gay”, escribió en los comentarios de la red social, aclarando que no existe ningún tipo de romance entre el hombre y la actriz.

El comentario de una usuaria develando la identidad del joven.

La actriz se encuentra en Punta del Este descansando tras un año muy ajetreada, que la tuvo al frente de las emisiones de “Almorzando con Mirtha Legrand” y de su versión nocturna los días sábado en reemplazo de su abuela, la histórica Mirtha Legrand.

En este descanso por las costas uruguayas, Marcela Tinayre también se hizo presente y publicó en sus redes una postal de Año Nuevo con el misterioso hombre que besó a su hija y lo nombró como “Cesarito”, confirmando de esta manera la primicia de la seguidora de Juana.

César, a la izquierda de la foto, festejando Año Nuevo en Uruguay junto a Marcela Tinayre

Esta no fue la primera aparición de Cesar en las redes de la actriz, ya que en diciembre de 2019 apareció junto a Juana y su mejor amiga, la artista Victoria Césperes, que falleció en mayo del 2021 tras pelear contra una dura enfermedad. En esta ocasión se trataba de una postal en vacaciones.