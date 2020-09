Flor Jazmín Peña contó cómo fue su nueva experiencia paranormal

Flor Jazmín Peña está viviendo una extraña cuarentena. Y es que durante todos estos meses, la bailarina ya vivió dos experiencias paranormales y ahora pudo relacionar el nuevo episodio sobrenatural con su abuela.

La primera situación escalofriante de Flor fue al escuchar un vaso romperse en un audio que grabó mientras dormía; sí, se graba durante las noches para luego enterarse qué dice mientras descansa.

“Creo en lo paranormal, obvio. Me pasó en cuarentena que un día a eso de las tres de la mañana se me rompió un vaso. Y yo me grababa mientras dormía porque hablo dormida. Cuando me levanté estaba todo el vaso roto y después hice una limpieza energética y todo bien, fue al principio de la cuarentena que uno por ahí vibra medio bajo”, confesó hace tiempo atrás.

Y ahora, la campeona del “Bailando” confió otra experiencia: “Me pasó algo que fue re lindo. Justo no lo tengo puesto. Pero tengo un anillo que había quedado de una de mis abuelas que falleció. Me lo suelo poner. Y el día de mi cumpleaños que fue hace poco, el 25 de agosto, a cada rato que entraba al baño veía el anillo y yo no me lo sacaba, lo tenía puesto”.

“Cada cinco minutos, diez minutos, me encontraba con el anillo y quizás pensé: quizás es mi abuela que me saluda por mi cumpleaños. Fue hermoso, gracias abue, espero que estés bien”, confió la joven en la entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre.