Agus Franzoni apuntó contra Flor Jazmín Peña, su ex, tras blanquear con Occhiato: “Ya no sé qué es genuino”

La confirmación del romance entre Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña no pasó desapercibida, especialmente para Agustín Franzoni, ex de la influencer.

Franzoni, también integrante de Luzu, no dudó en expresar su opinión de manera contundente durante una entrevista en el programa Socios del Espectáculo, dejando entrever cierta ironía sobre el reciente blanqueo de la pareja.

Franzoni inició la entrevista despejando cualquier malentendido sobre su relación con Flor Jazmín Peña: “Flor no es mi ex. Es mi amiga. Creo que ella lo habla desde otro lugar, pero para mí es mi amiga que conozco hace casi 15 años. Me parece que entra más allá del nivel de expareja”. Sin embargo, sus declaraciones no tardaron en revelar su sentir respecto a la situación.

Aunque Agus aseguró entender el papel mediático que adopta Flor en sus declaraciones públicas, no pudo evitar mostrar su incomodidad: “Igual, ella se pone el chip de la televisión. Yo la conozco y sé que dice lo que todo el mundo quiere escuchar”.

“Yo no me voy a poner el chip y decir ‘felicidades’, pero ojalá que estén bien y les vaya bien. Soy un ser humano. Obvio que me afecta”, añadió.

Agustín Franzoni disparó contra Flor Jazmín Peña por sus declaraciones

La ironía y el sarcasmo de Franzoni se hicieron evidentes cuando quiso desenmascarar a Flor Jazmín Peña: “Me pareció un poco cualquiera la nota (que le dio a Socios). Yo la conozco y sé que es el chip, y estar diciendo lo que hay que decir”.

Agustín Franzoni y Flor Jazmín Peña

Sin embargo, la controversia llegó cuando Agus comentó sobre la notoriedad mediática que ha adquirido Luzu TV, el proyecto en el que participa: “Qué les vaya increíble. Sé que la están rompiendo. Les garpó un montón, así que la sigan rompiendo”.

Con un tono sarcástico, Franzoni dejó en el aire sus dudas sobre la autenticidad del noviazgo entre Occhiato y Peña: “Ya no sé qué es genuino en el amor. No sé. Creo que estamos todos en constante cambio, todo el tiempo. Seguramente ahora sea un momento de súper éxtasis por todo el revuelo que se arma alrededor. El tiempo dirá”.