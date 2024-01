Flor Jazmín Peña contó cómo es la lucha que llevan sus padres y hermanas hace años

El nombre de Flor Jazmín Peña es uno de los que no salen del plano mediático. Si bien en la actualidad se volvió una de las influencers más destacadas de las redes sociales, también se destaca en Luzu TV en el programa Nadie dice nada junto a Nico Occhiato, su flamante novio.

Flor siempre ha sido muy reservada respecto a su vida privada. No muestra demasiado de su intimidad dada alguna que otra oportunidad, pero sí suele mostrar detalles de su familia, como hizo hace poco cuando decidió compartir un mensaje sobre la discapacidad de su hermana.

Flor Jazmín Peña habló de la discapacidad de su hermana menor.

“Hay algo que entendí y me sirvió un montón en una de las mil terapias que hice, es que hay dos lugares donde te podés poner en la vida; el de víctima o el de responsable”, dijo la famosa en el aire de Nadie dice nada, revelando lo que muchos ocultan.

Luego habló respecto a este mismo episodio que protagonizó en el streaming de Luzu, subiendo una historia a su cuenta de Instagram. “Compartí mi perspectiva y recorte de la realidad siendo hermana de una persona con discapacidad”, detalló.

“No solo porque es algo de lo que mucho no se habla y por ende poco se sabe, sino porque a la Flor niña y adolescente le hubiera encantado escuchar el testimonio de alguien que haya vivido una situación similar a la mía y así poder sentirme un poco menos sola”, agregó.

“Gracias a todos por los mensajes de amor y por las cosas que me compartieron, qué importante es poder compartirnos”, sentenció Flor Jazmín, haciendo referencia a las demostraciones de cariño y apoyo que recibió luego de sus confesiones.

Que tiene la hermana menor de Flor Jazmín Peña

Tiempo atrás, la campeona del superbailando 2019 explicó: “Tiene Rubinstein Taybi y trastornos relacionados al desarrollo. Nunca se terminó de detectar bien del todo qué es lo que tiene, pero posee varias patologías. Además, tiene un retraso madurativo importante porque, por momentos, tiene la mentalidad de un niño de 5″.

“Admiro la fortaleza de mis padres, no es nada fácil criar a una hija discapacitada. Tienen una entrega absoluta por nosotras y jamás hicieron diferencia o me descuidaron por la atención que requería mi hermana”, explicó sobre el presente de Rocío, su hermana.

“Desde muy chica fui consciente de que cuando fuera adulta iba a tener una persona a mi cargo. Eso me generaba peso y miedo. Cuando terminé el colegio me puse a estudiar una carrera terciaria, no por gusto, sino para tener algo concreto pensando en ella”.