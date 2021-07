“Estuve ocho meses sin hablar”: el conmovedor relato de un participante de “La Voz Argentina”

Este martes, en “La Voz Argentina”, se presentó Germán Giordano, un cantante amateur al que Marley definió como “un participante que pudo vencer el silencio”, ya que estuvo ocho meses sin poder hablar y esta dura historia de vida conmovió a todos en el estudio del certamen.

Por una operación muy compleja perdió el habla durante muchos meses, pero salió adelante y cumplió su sueño: “Hace unos años tuve una peritonitis muy fuerte, tuve que hacer rehabilitación, perdí por completo la voz. El entubamiento me lastimó las cuerdas vocales y estuve ocho meses sin poder hablar”, comenzó el participante oriundo de Mataderos.

“Fue muy complicada porque a la voz la fui recuperando muy de a poco. Incluso hoy no he recuperado la voz que tenía antes. Sigo con las paredes del estómago abiertas y con problemas para respirar”, contó antes de subirse al escenario.

“Piedra y camino” de Atahualpa Yupanqui fue el tema que Giordano eligió para deleitar al jurado conformado por Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Lali Espósito y Mau y Ricky. “Admiro mucho la fuerza de Soledad Pastorutti y el carisma y talento de Ricardo Montaner”, había expresado Germán, momentos previos a su interpretación, y justo fueron los dos jurados que se dieron vuelta en sus sillas al escucharlo.

“Me impresionó tu voz. Es de los mejores que tenemos este año en La Voz. Me encantaría que vinieras a trabajar conmigo. Me gusta trabajar en este tipo de tono de voz y de música tan sentimental”, elogió Ricardo.

“Fue redescubrir una canción. Decir que soy argentino y traer a Yupanqui a este escenario es algo que me llegó. Me preguntaba qué ibas a hacer con el estribillo y cantaste muy lejos y se escuchaba muy bien. Vimos que disfrutaste el momento”, agregó una muy emocionada Sole.

Tras estas devoluciones, Germán optó por sumarse al “Team Sole” y cuando ella se acercó a despedirlo, pudo contar su historia de vida a los coaches: “Hace unos años tuve una operación muy delicada y estuve sin latidos. No podía hablar, no podía cantar que es mi amor. Y la fuerza de voluntad y de mis amigos, familia y pareja logró que acá este dando todo lo que puedo dar”, cerró el concursante que recibió una ovación de todos los presentes.