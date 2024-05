Política en off: las camisetas de Hebe, los conflictos de Lourdes y el abrazo cornejista del “Mono”

LAS CAMISETAS DE HEBE

Fue una de las principales protagonistas del fin de semana. Es que Hebe Casado, la vicegobernadora de la provincia, fue a ver el clásico Independiente Rivadavia-Godoy Cruz y metió un inclasificable comentario futbolero: acusó a la Lepra de “meterse atrás” en el partido.

Provocó todo tipo de reacciones la incontenible tuitera. Hasta el presidente de la Lepra, Daniel Vila, salió a contestarle y hasta le reprochó no haber pagado entrada.

Un equipo puso 10 en la defensa pic.twitter.com/gs4oZQv7Ns — HEBE CASADO (@hebesil) May 18, 2024

Lo cierto es que en medio del debate, nos quedó una duda: ¿de qué club es Hebe Casado realmente? Según se pudo saber, hincha, pero lo que se dice hincha, es de Boca Juniors. A Godoy Cruz apenas la une una “simpatía”, y está claro que el resto de los clubes de Mendoza no le despiertan ningún interés.

Menos los de su terruño, al que defiende siempre: San Rafael. Ni Huracán, ni Pedal, ni ningún otro. Así es la configuración futbolística (es “doble camiseta”, como se dice) de la vicegobernadora.

SILENCIO INCÓMODO

Bonus track: los dirigentes más cercanos a Hebe Casado, que militan en el Pro y también son hinchas de Independiente, prefirieron hacer silencio ante la catarata de tuits en contra que despertaron sus comentarios. El caso más representativo es el del presidente del Interbloque de Cambia Mendoza en la Cámara de Diputados, Enrique Thomas.

El legislador quedó en una posición incómoda, ya que es fanático de la Lepra y asiste con su familia a la Platea Oeste, dónde fue recibida Hebe. A favor suyo pudimos corroborar que tampoco se expresó sobre el partido puntualmente. ¿Le habrá dicho algo en privado?

Enrique Thomas es fanático de Independiente Rivadavia. Foto: Instagram

LOURDES SIGUE EN CONFLICTOS

La familia de Lourdes Arrieta está muy interesada en que su joven hija tenga el sello partidario de La Libertad Avanza en Mendoza. A tal punto que se han tomado con mucho fervor cada una de las acciones y cada contrincante de Lourdes y su hermano Martín, parece que sufre consecuencias.

La diputada nacional Lourdes Arrieta espera por la decisión de la justicia federal con el expediente de La Libertad Avanza. Foto: X @lulumicart

Sino hay que preguntarle al libertario Damián Córdoba que fue uno de los opositores de la legisladora y pasó un mal momento en un conocido café ubicado en la calle San Martín de Ciudad de Mendoza luego de la audiencia en la que participaron los hermanos y los que se oponen y apoyan el expediente. Los padres de Arrieta lo habrían increpado y alguien intercedió para que no pasara a mayores.

Según dice la denuncia, hubo insultos por doquier y todo tendría que ver con comentarios o publicaciones en redes que atacan a la legisladora nacional. Todo terminó en una denuncia radicada por amenazas y habrá que ver si hay imputaciones. La madre de Arrieta no niega el hecho.

Difícil confirmar o descartar porque los hermanos Arrieta son prácticamente inaccesibles a la hora de la consulta periodística.

CAMBIO DE BANCA

El monobloque de La Libertad Avanza que integra Gustavo Cairo había generado rispideces y polémica por la salida del diputado de La Unión Mendocina. Algunos dirigentes del Pro juraban que quedaría bajo el paraguas del Interbloque que conduce Jorge Difonso.

El ahora ex LAUM quiso refrescar su imagen y no mostrarse cerca de sus ahora, ex compañeros de Juntos por la Libertad (el bloque que reúne a dirigentes del Pro que están con La Unión Mendocina y que él presidía).

El diputado Cairo en su nueva banca, lejos de sus ex compañeros.

En este cambio de imagen había pedido cambiar de lugar en el recinto, porque estaba en una línea de tres con dos del Pro. Le había pedido a Jorge Difonso el cambio, pero parece que no prosperó. Finalmente terminó solo atrás de todos pero lejos del frente de fundó Omar De Marchi.

EL ABRAZO DEL “MONO” Y LOS CHORIPANES

En la Cámara de Diputados florecen monobloques como flores en primavera. Pero también han empezado a tomar forma los movimientos a partir de dirigentes de Cambia Mendoza. Es el caso del “Movimiento Federal El Monismo”, tal como lo han apodado en la Legislatura.

El máximo referente es el sancarlino Mauricio ‘Mono’ Torres y en su base ideológica, la contención es un pilar fundamental. Al punto que hay dirigentes de otros partidos que no han podido resistirse a los encantos del abrazo monista, dicen con humor en la Casa de las Leyes.

La vicegobernadora Hebe Casado comiendo un choripán.

Tenemos que volver en este caso a la vicegobernadora Hebe Casado, porque la vice aceptó una invitación monista a comer choripanes debajo del puente. Un símbolo godoycrueño que la liga más con ese club. Dicen que se copó tanto con la salida y charla, que estuvo un largo rato. Hay algunos empleados legislativos entre los que miran con cariño este surgimiento y esperan ser tenidos en cuenta y no sufrir discriminación de la casta.

Si bien hay vocación de contener, no todos podrían ser aceptados. Los perfiles mediáticos y excéntricos no tienen cabida con los monistas. “Todo tiene un límite”, le ha dicho el fundador Torres a algunos que lo gastan con posibles integrantes.

Dicen que están buscando un lugar de encuentro pero no hay definiciones. Los ‘mitings’ serían los martes.