La Voz Argentina: Tras las denuncias de fraude, una importante autoridad desmintió los “acomodos”

El certamen “La Voz Argentina” está teniendo un éxito arrollador, pero este excelente presente trae aparejado algunas criticas y polémicas por parte de los espectadores, que se manifiestan en las redes sociales, y también por “Intrusos”, ya que el programa se metió de lleno en todas las acusaciones que recibe el ciclo.

Una de las primeras participantes en estar en el ojo de la tormenta fue Bianca, la hija del cómico Miguel Ángel Cherutti, que tuvo una buena performance, pero quedó empañada cuando muchos usuarios recordaron que ya formó parte de un certamen similar en 2020 cuando acompañó a su papá en el “Cantando 2020″. A ella le siguió Abigail Ledesma, que en 2014 ganó en “Dos al éxito”, un segmento del programa “Tu mejor sábado”.

“El programa tiene una flojura de papeles que demuestra que la vara no es pareja”, apuntaron desde el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Entonces, pusieron foco en la directora vocal del reality: “Esta chica era coach de un programa de Canal Nueve. Todos sus pollos de ahí los llevó para La Voz. En tanto, hay otros participantes a los cuáles les ponen peajes en todos los puentes y no pasaron”.

Frente a estas acusaciones, Virginia Módica apareció y publicó su descargo en historias de Instagram: “Trabajo desde 2007 con el reality de High school musical. Un montón de chicos que conozco talentosísimos. A La Voz Argentina, a no ser que hayas estado en un reality muy muy muy reciente, podrías haberte presentado en 200 millones de concursos y seguir intentándolo. ¿Qué tiene de malo?”

Luego aclaró que ella incentiva a participar a los alumnos de otros colegas o a la gente que ve por la calle cantando: “Obviamente les digo que se presenten al casting. Yo no estoy sentada en la silla, ellos tienen que enfrentarse a ese jurado maravilloso que tenemos. Por supuesto siempre voy a promover que la gente con talento sea vista y escuchada una y otra vez. No me parece que tenga que justificar absolutamente nada”, concluyó Victoria.

Lejos de echarse atrás con sus acusaciones, Lussich comentó con picardía: “Pero son todos los que encontrás vos Módica, porque los que encuentran otros no entran al programa. Si uno se presenta que no te conoce a vos, te mandan a la casa. Si no lo vio Módica no pasa, la regla es rara...”.