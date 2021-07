Ex participantes del “Cantando” realizaron una polémica denuncia por la presentación de Bianca Cherutti en “La Voz Argentina”

Paso otra gala en “La Voz Argentina” y la presentación de Bianca, la hija del humorista Miguel Ángel Cherutti, no pasó desapercibida y dejó muchas repercusiones en las redes sociales, ya que la joven había participado el año pasado en el “Cantando”.

. captura

Entre tantos usuarios expresando su rechazo, uno de los que más molesto se mostró fue Nell Valenti, ex participante del programa producido por La Flia, quien denunció acomodo: “Bianca Cherutti estuvo en el CANTANDO 2020, y ahora en LA VOZ - TELEFE. A mi me llamaron los produs de la voz por teléfono para avisarme que por eso mismo, NO PODIA SER PARTE... venimos bien...”, disparó en la red social.

Nell Valenti y Esmeralda Mitre en el Cantando 2020 Gentileza

“Pero vos fuiste participante titular concursando en la edición 2020 como compañero de Esmeralda en cambio Bianca Cherutti fue solamente un reemplazo de Charlotte (Caniggia) y Cristian Sergio por un par de galas”, le contestó un seguidor suyo.

. captura

. captura

Luego, el ex partenaire de Esmeralda Mitre mencionó a su novia, Melina De Piano, quién también fue concursante del certamen de El Trece, siendo compañera de Alex Caniggia y Pablito Ruiz: “Mirá vos, no sabía que Bianca Cherutti podía estar en en Canal 13 y también en Telefe. Por favor, qué impotencia. Ahí debería estar Malina De Piano cantando cumbias de la reiiiina”, remarcó Nell.

Por su parte, Melina también se hizo eco de la situación y no dejó pasar la oportunidad de expresar su indignación: “Ah Bianca Cherutti estuvo en el ‘Cantando’ y también en ‘La Voz’. Copaaaaaaaado eh”. “Estoy muy desilusionada en este momento… Qué triste lo que la tiene que remar un artista en este bendito país”, agregó.

Recordemos que Bianca Cherutti realizó una breve participación como invitada en el reality que animaban Ángel de Brito y Laurita Fernández. Allí Estuvo junto a su padre e interpretaron varios temas en compañía de la vocalista Ivana Rossi.

En la última gala, la hija del artista interpretó la canción “Hot Stuff” y logró que Lali Esposito y Mau y Ricky se dieran vuelta. Finalmente eligió a estos últimos para ser parte de su equipo en las próximas instancias del certamen de canto.