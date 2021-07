Luis Boccia, el mendocino que conquistó a su esposa cantando pero no a los jurados de La Voz Argentina

Mendoza dijo presente una vez más en las audiciones a ciegas de La Voz Argentina. Luis Boccia logró pasar el casting y fue uno de los elegidos para presentarse en el escenario del programa de Telefe. A pesar de su gran talento, no pudo convencer a los coaches con su presentación y se llevó los consejos de Ricardo Montaner para el futuro.

El mendocino tiene 37 años y es oriundo de Guaymallén y contó orgulloso que conquistó a su esposa con su música. “A Luis lo conocí en un boliche y cuando salimos me cantó un pedacito de un tema y la verdad que me volvió loca, me enamoró”, dijo su pareja, María de los Ángeles.

“Gracias a esa canción estamos casados. En realidad a dos canciones, la primera cuando la conocí. Después estuvimos un poco distanciados, porque ella vivía bastante lejos de mi casa, y por teléfono un día se me ocurre cantarle una zamba”, comentó Luis sobre su historia de amor con María, con quien lleva casado dos años.

Luis hizo de todo para salir adelante, pero lo que realmente le cambió la vida fue conocer otra cultura. En plena crisis del 2001 emigró en 2001 a Málaga, España. Allí trabajó en la construcción, de camarero y confesó que cuando podía se escapaba a ver cómo tocaban flamenco.

“Me gustaba escaparme a ver cómo los gitanos tocaban la guitarra en la playa, es lo que más me llamaba la atención”, dijo. Y resaltó que “la experiencia fue muy enriquecedora pero es difícil estar en otro país. Pero no me arrepiento para nada”.

Previo a ingresar al escenario de La Voz comentó que su pasión por la música viene de su padre y le dedicó su audición a él, quien falleció en 2020 por la pandemia.

El mendocino no pasó la audición

Luis Boccia eligió cantar uno de los clásicos del flamenco y junto a su guitarra cantó “El toro y la luna”. Sin embargo, su interpretación del tema no convenció a los jurados, pero se llevó los consejos de Ricardo Montaner, quien le explicó por qué no quedó.

Luis Boccia, mendocino en La Voz Argentina. Captura del vivo.

El cantante comentó que eran varias las razonas pero se centró solo en una: “Lo puedo resumir en una y principal. Viniste tocando la guitarra y cantando, pero dividiste tu atención en dos: la mitad cantando y la otra mitad en tocar la guitarra. Así perdiste la posibilidad de lucir tu voz cantando una canción sin distraerte con el instrumento”.

“Siento que eso hizo que no nos llegara como podría llegarnos. Como estamos en La Voz, eligiendo la futura voz de la Argentina, es complicado cuando no vienes al 100 por ciento concentrado en la voz”, agregó Montaner.

Por su parte, Luis se mostró feliz y agradecido de haber participado: “Ricardo súper agradecidos con todos. La producción es maravillosa y esta experiencia fue única. Ya me siento feliz y ganador”.