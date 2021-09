Darío Barassi realizó un picante comentario sobre “Pasapalabra” en su lucha por el rating: “Cebollita”

El pasado lunes 13 de septiembre llegó Soy Rada al habitual horario “100 argentinos dicen”, por lo que este ciclo pasó al horario de las 18:30 y se convirtió en principal competidor de “Pasapalabra”, programa de Telefe.

Al comenzar el show ese día, Darío Barassi arrancó con los botines de punta: “Lo bien que me queda este horario es una cosa que no, no, no. Primer programa en el horario de las 18.30”, dijo exaltado Barassi los primeros segundos de programa y luego bromeó sobre el rating: “¿Cómo está el número? ¿En cuánto está Iván? ¿Cómo le fue a Rada? Hijo de put..., lo odio”.

El tuit de Darío Barassi tras perder contra "Pasapalabra".

A una semana de esto, se produjo un ida y vuelta interesante en cuanto a los números de rating, tan atípicamente parejos. Cada tanto, el conductor sanjuanino utiliza el vivo de su programa o sus redes para bromear al respecto.

Esta vez, cuando Darío observó los números de audiencia obtenidos el 20 de septiembre, se tomó con humor haber perdido contra Iván de Pineda y compartió en su cuenta de Twitter su pensamiento al respecto: “Cebollitaaaaaa. Qué lindo competir y convivir así. Laburo y entretenimiento para todos”, escribió el animador al compartir un tuit en el que se observaba como su ciclo obtenía 8.1 puntos frente a los 8.2 de su rival, “Pasapalabra”. Tal como lo marca dicha cifra, las jornadas son muy parejas por lo que no hay un ganador definitivo.

A Darío no le costó adaptarse al nuevo horario, es por esto que ni bien comenzó su show, advirtió a los televidentes que si no lo estaban viendo en ese momento, lo hicieran: “Gracias por acompañarnos en este nuevo horario, y si no lo están haciendo, háganlo mañana, no me hagan calentar. A vos te hablo, que solías ver el programa a las 14.30. Y ahora decís: ‘La verdad este horario no. Yo veía otra cosa, el hombre nuez de otro canal’, volvé”, disparó en referencia al modelo, rival suyo de Telefe.