Rodrigo Lussich destrozó a Florencia de la V y desató una interna en América: “¿Vos nos querés enseñar a hacer chimentos?”

Luego de que Benjamín Vicuña y Eugenia la China Suárez anunciaran su separación, corrió todo tipo de rumores, vinculando a ambos con distintas figuras del espectáculo. Este domingo fue el turno del galán, a quien aseguran haber visto salir de una fiesta acompañado de Luciana Salazar, algo que desató diversos comentarios.

Fue el pasado domingo, en el programa “El Show de los Escandalones”, donde su conductor Rodrigo Lussich tiró la primicia. Pero este lunes, en otro de los programas de América, llamado “A la Tarde”, Flor de la V desmintió estos rumores: “Él llegó y saludó a todos, no me acuerdo de haberlo visto charlando con Luciana. Sí me acuerdo de que en una parte de la noche, ella estaba en la plena oscuridad con Charlotte Caniggia y Agustina Casanova, muy cerca de él. Pero fue la que menos cerca estuvo. Yo no la vi acaramelada”, señaló.

Esto desató la furia del conductor de Intrusos, quien expresó todo su malestar en su ciclo: “Flor que hace cinco minutos que sos panelista de chimentos y querés ser Susana Fontana. Cuando condujiste en Telefe, quedaron horrorizados con vos”, declaró de forma polémica y luego redobló la apuesta: “¿Vos nos querés enseñar a nosotros cómo se cuenta un chimento? ¿En serio? ¡Es como que nosotros te quisiéramos enseñar a vos a cómo se hace un monólogo de comedia, de humor! ¡Jamás nos atreveríamos!”, siguió Rodrigo.

“Entonces, transitá un poquito el camino, aprendé cómo se cuenta un chimento, cómo se hace un show, y después vení a corregirnos. Besitos”, cerró Lussich de forma picante.

Por su parte, Adrián Pallares, otros de los conductores de Intrusos, de manera un poco más tranquila que su compañero, se refirió a las repercusiones del rumor: “Hay que tener sentido del show, si no tenés sentido del show es muy difícil poder llevar algo adelante... Y también hay que tener un poco de swing”, declaró Adrián frente al equipo también integrado por Virginia Gallardo, Marcela Baños, Paula Varela y Evelyn Von Brocke.