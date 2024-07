Tremenda acusación de Rodrigo Lussich contra Juan Darthés: “Mandó a un...”

Juan Darthés fue condenado a seis años de prisión en Brasil por abuso sexual contra Thelma Fardin, luego de que en 2018 la actriz contó públicamente y denunció que fue abusada por el actor en Nicaragua, cuando ella era menor de edad y durante una gira de Patito Feo.

Finalmente, este año el artista recibió una condena que cumple en el vecino país bajo un régimen penitenciario semiabierto por el cual puede salir a trabajar durante el día, pero debe regresar a dormir en la cárcel.

A poco más de un mes de haberse conocido la condena al actor, el periodista Rodrigo Lussich rompió el silencio e hizo una tremenda acusación en contra de Darthés, de la que no había hablado hasta el momento. Fue en la edición de este viernes de su programa donde dio más detalles del mal momento que habría vivido años atrás en Brasil.

El conductor viajó a Sao Pablo para la cobertura del caso que hacía para Confrontados y jamás imaginó lo que le ocurrió mientras caminaba las calles de esa gran ciudad. “Estaba caminando, lo había ido a buscar y él me mandó un patovica para que me cag... a trompadas”, aseguró el conductor en su programa “Socios del Espectáculo”.

“Me escondí en una galería, no sé por qué no me escondí en un baño”, agregó Lussich y contó que invadido por el miedo llamó a su amigo, socio y colega, Adrián Pallares para que le consiga un taxi, pese a que él estaba en Buenos Aires.

“Lo llamé porque estaba amenazado y esto es todo cierto. Darthés me mandó un matón para que me saque de ahí porque había logrado encontrar la dirección porque él no estaba en Río en esa época”, agregó sobre la tensa situación que vivió años atrás.

Juan Darthés, en su nueva vida en Río de Janeiro (Captura de pantalla).

El régimen semiabierto en la condena a Juan Darthés

El actor Juan Darthés ha sido condenado a seis años de prisión en Brasil por abuso sexual contra la actriz Thelma Fardin. El actor, el pasado 10 de junio, fue condenado por “estupro” y cumplirá su condena bajo un régimen penitenciario semiabierto.

El régimen semiabierto es un beneficio del Poder Judicial brasileño para aquellos que no son reincidentes y han recibido condenas mayores a cuatro años y menores a ocho.

Según los artículos 33 y 35 del Código Penal de Brasil, este régimen permite al condenado salir de prisión para trabajar durante el día en “colonias agrícolas, establecimientos industriales o lugares de procedencia similar” y también para asistir a cursos profesionales, secundarios o superiores. Al finalizar la jornada, el recluso debe regresar a prisión para dormir en su celda.