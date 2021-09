Soy Rada debutó en el Trece y dejó un reproche para Darío Barassi en su primer programa

En un momento de cambios en la programación de los canales de televisión, este lunes 13 de septiembre llegó Soy Rada al canal del solcito en el horario de “100 argentinos dicen”.

Como era de esperar, Darío Barassi relató a través de sus redes sociales la ansiedad y los nervios por los cambios actuales y pidió que lo acompañaran.

A las 14.30 y tal como estaba anunciado, Agustín Aristarán debutó con su programa de juegos cuyo formato se estrenó en 1962 en la NBC de los Estados Unidos, tuvo un éxito ininterrumpido durante casi seis décadas en diversos países del mundo.

Con invitados como Yayo, Nati Jota, Julián Serrano, Carla Conte, Rocío Marengo y el Mono de Kapanga “Match Game” debutó con divertidos desafíos como completar frases y lograr coincidencias: “Hay que meterse en la cabeza de los famosos y eso asusta”, dijo el conductor al momento de explicar las reglas del juego y por el que el ganador se llevaría 50 mil pesos.

En el primer programa fue Alan el único ganador que se llevó un total de 27 mil pesos de acuerdo a los juegos ganados.

De traje y zapatillas, Soy Rada llevó de muy buena manera la conducción mostrándose divertido, ocurrente y descontracturado: “Gritame ‘genio’, ‘maestro’, ‘te amo’, dijo divertido apenas comenzó el programa en la siesta del lunes.

Como no podía ser de otra manera, el actor también le dedicó un momento para el conductor de “100 argentinos dicen” al comentar: “No puedo decir la palabra ‘raro’, me lo tienen prohibido. Hay una lista de palabras que no puedo decir y estoy enojadísimo con Barassi porque toda buena onda, pero me manda unos mensajes horribles”, comentó divertido.

“Tengo mucho miedo a equivocarme, no se imaginan la tensión que manejo. La pasé bárbaro, muchas gracias, nos vemos mañana”, cerró Agustín en su primera salida al aire sin cortes publicitarios.

La primera emisión de Match Game consiguió hacer un pico de 8.3 puntos a las 14.43, liderando la tarde y dejando en segundo lugar a Cortá por Lozano (Telefé), con 6.7. Luego la tendencia se revirtió pero el nuevo programa del Trece mantuvo un muy buen promedio.