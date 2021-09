El picante comentario de Darío Barassi contra Iván de Pineda: “Si me lo cruzo en el auto...”

Este lunes, varios canales de televisión comenzaron con importantes cambios en los horarios de algunos ciclos y con nuevos estrenos. Este fue el caso de El Trece, que incorporó a Agustín Soy Rada Aristarán con su nuevo programa de entretenimiento llamado “Match Game” y obligó a Darío Barassi a mover “100 argentinos dicen” en el horario de las 18:30 para competir directamente con Iván de Pineda y su “Pasapalabra” en Telefé.

Ni bien comenzó el show, el conductor sanjuanino arrancó con los botines de punta: “Lo bien que me queda este horario es una cosa que no, no, no. Primer programa en el horario de las 18.30”, dijo exaltado Barassi los primeros segundos de programa y luego bromeó sobre el rating: “¿Cómo está el número? ¿En cuánto está Iván? ¿Cómo le fue a Rada? Hijo de put..., lo odio”.

Luego, con música de la película El Padrino, Darío advirtió a los televidentes que si no lo estaban viendo en ese momento, lo hicieran: “Gracias por acompañarnos en este nuevo horario, y si no lo están haciendo, háganlo mañana, no me hagan calentar. A vos te hablo, que solías ver el programa a las 14.30. Y ahora decís: ‘La verdad este horario no. Yo veía otra cosa, el hombre nuez de otro canal’, volvé”, disparó en referencia al modelo, rival suyo de Telefe.

En medio de uno de los juegos, un participante debía contestar la condigna que era : “El protagonista es perseguido por el villano. Logra subirse al auto y...”. Tras algunas respuestas, Barassi lanzó de forma irónica: “Para mi es una obviedad, típico de estas películas ¡Lo choca! ¡Lo choca! ¡Lo choca al pibe, al malo! Está el malo ahí, estás con un auto, le pasás por encima”.

Luego continuó: “Si yo saliendo con el auto se cruza Iván de Pineda, pac, lo choco. Tranca, una piernita, tampoco todo. A Rada lo paso por encima. Estoy agresivo”, señaló el conductor, en un comentario que llamó la atención de algunos usuarios de Twitter.

