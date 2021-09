Tras el cambio de horario, Darío Barassi explotó contra la producción de “100 Argentinos Dicen”: “¿Y es mi trabajo? Qué falta de respeto”

En un momento de cambios en la programación de los canales de televisión, este lunes 13 de septiembre llegó Soy Rada al habitual horario “100 argentinos dicen”, mientras que este ciclo pasó al horario de las 18:30 y se convirtió en principal competidor de “Pasapalabra”, programa de Telefe.

Este cambio en la grilla afectó a Darío Barassi, quien momentos previos al debut del lunes, mostró toda su preocupación en redes: “Tengo demasiada energía… estoy demasiado nervioso… ¿me vas a acompañar hoy a las 18.30 por la pantalla del Trece?”, preguntó el abogado en su cuenta de Instagram.

Este miércoles todo venía normal hasta que Barassi desató su enojo con la producción del ciclo cuando descubrió que le habían escondido las tarjetas con las preguntas: “Todo venía bien, ¿no? ¿Y qué pasó?”, expresó enojado Darío, lo que sorprendió a los participantes: “¿ Dónde están las tarjetas?”, preguntó el sanjuanino.

“Están ahí abajo. Dale, Barassi”, gritó la Colo, una de sus productoras detrás de cámara. Fiel a su estilo, el abogado buscó quedarse con la última palabra: “¿Y es mi trabajo? Qué falta de respeto. Lo puedo hacer yo a partir de ahora esto pero te saco diez lucas de tu sueldo”. “Y...bueno”, le contestaron.

Ante este ocurrente comentario, el animador disparó una carcajada y siguió como si nada hubiese ocurrido, empeñado en mostrar la buena relación que mantiene con su equipo de producción, a quienes hace participar de vez en cuando.

El ciclo de entretenimiento que se consolidó en la pantalla a las 14:30, pasó a un nuevo horario y tiene como oponente a “Pasapalabra”, con Iván de Pineda al frente. El pasado lunes Darío estuvo pendiente del peleado rating que se da entre ambos conductores: “Lo bien que me queda este horario es una cosa que no, no, no. Primer programa en el horario de las 18.30 ¿Cómo está el número? ¿En cuánto está Iván? ¿Cómo le fue a Rada? Hijo de put..., lo odio”, bromeó el abogado, quien intentará hacerse con la franja de la tarde.