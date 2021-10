Dalma Maradona se refirió a las denuncias de maltrato en “Cebollitas”

Esta semana reapareció “Cebollitas” en todos los portales, la tira infanto-juvenil de 1997 volvió al presente ya que varios de sus protagonistas denunciaron maltrato durante las grabaciones, cuando ellos eran solo unos niños. Juan Yacuzzi (Coqui) fue el primero en exponer su experiencia.

“Pensábamos que era algo normal, que te equivocabas con la letra y que te griten y te caguen a pedos. Agarraron un cuartito de 4x4 y nos encerraron hasta grabar. Estábamos cómo diez horas encerrados, todos juntos, no podíamos salir de ahí, era un caos. Antes estábamos en el bar, en el camarín hasta que dijeron: ‘A partir de ahora, todos encerrados’”, comentó.

Dalma Maradona confió su experiencia en "Cebollitas", la tira que fue denunciada por maltrato a menores

Brian Caruso (Gamuza) difirió de su colega: “La realidad es que nos tenían en un cuartito pero no es que nos maltrataban completamente, que nos puteaban”. Aunque Leonardo Centeno (Hipólito) sí respaldó la violencia durante las grabaciones de “Cebollitas”.

“A la distancia nos dimos cuenta de que un montón de cosas que pasaban no estaban bien y en el momento no las veíamos así, estaban naturalizadas. Recuerdo excesos verbales, encontrase con adultos exacerbados y cosas que con el cambio de época no podrían suceder”, sostuvo.

Y ahora apareció un testimonio de los más importantes, por quien lo dijo: Dalma Maradona. La actriz que apareció en la tira como Sofía cuando solo tenía 10 años, escribió en Instagram su recuerdo de dicha época.

Fue a través de las historias que la hija de Diego Armando Maradona se sumó al escándalo de la ficción. Ella respondió varias preguntas de sus seguidores y no se achicó cuando uno le escribió: “Es verdad lo que dicen que en “Cebollitas” maltrataban a todos los chicos y las chicas?”.

Sin filtros contestó: “Yo nunca viví un maltrato. De hecho, los maltratos que vi en esa época eran más de algunos padres a sus hijos que de otras personas”.

A lo que sumó en otro párrafo: “Sí había una dinámica de grabaciones que hoy no están permitidas, pero hablo específicamente de horarios”, haciendo referencia a las largas jornadas que superaban las ocho horas diarias.

La reacción de Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna ante el inminente cara a cara con Matías Morla

Claudia Villafañe y sus hijas con Diego Armando Maradona, Dalma y Gianinna, celebraron que el próximo 27 de octubre se enfrentarán cara a cara con Matías Morla, el letrado del ex futbolista y DT.

“Al fin nos vamos a encontrar en la Justicia, Matías Morla”, escribió la mayor junto al documento que informa la fecha. “Nos vemos”, sumó la menor y el remate llegó de la mano de la madre: “Al fin llegó el día”.

En las respuestas que Dalma escogió compartir en las historias de Instagram, también se refirió a este encuentro judicial.

