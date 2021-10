Ayelén Paleo confió haber tenido problemas de autoestima con un video en ropa interior

Ayelén Paleo apareció en el mundo del espectáculo por ser la vedette de Santiago Bal y su posterior pareja; una pareja que no duró mucho tiempo y que le sirvió para que todos la conocieran y la siguieran en las redes sociales. Hoy cuenta con 507 mil seguidores, a quienes les regala las fotografías más sexys de todas.

Ahora la mediática es modelo fitness, cambió su cuerpo por completo a través del ejercicio y cada vez que puede se muestra al desnudo en su perfil de Instagram. Pero también es el espacio donde puede reflexionar sobre sus curvas y su relación con su cuerpo.

Como lo hizo días atrás, que a través de una seguidilla de videos filmados frente al espejo reveló haber tenido serios problemas de autoestima. En ropa interior de encaje negro, muy sexy, la rubia muestra sus atributos.

Para acompañar el material, escribió: “Recuerden que todo sacrificio tiene su recompensa, y sin esfuerzo, trabajo y dedicación nada es posible, en cualquier aspecto de la vida… Si queremos algo tenemos que trabajar duro para lograrlo, solo depende de uno mismo”.

Y sobre su propia experiencia, reveló: “No siempre tengo las mismas ganas de comer perfecto y no tomar alcohol ( por lo menos en este momento que tengo un objetivo ) y ahí es cuando hay que ser disciplinado. Con respecto al entrenamiento aprendí a conocerme y saber qué me funciona y les funciona a cada uno de mis alumnos”.

Qué dijo Ayelén Paleo sobre sus problemas de autoestima

La publicación de Ayelén Paleo fue tan sensual como reflexiva, escribió un epígrafe extenso y casi al final del mismo abrió su corazón para decir públicamente que en su vida ha tenido problemas de autoestima.

“He tenido problemas de autoestima, sufrí , lloré, me caí, me volví a levantar, y nunca dejé de intentar sentirme y verme bien conmigo por mí y para mí. No se trata de competir con nadie, cada uno es como es, todos somos distintos y tenemos diferentes vidas y situaciones”, publicó.

“Nunca se comparen con nadie porque ahí es cuando aparece la desesperación y es el peor enemigo de uno mismo. Todo llega para el que se esfuerza y se propone algo. No hay que tirar la toalla en la primera que se hace algo mal… hay que seguir y volver a intentarlo!”, enfatizó la rubia.

Y para cerrar, dijo: “Nada es más gratificante que la sensación esa de saber que vamos por el buen camino. Los quiero”.