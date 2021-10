¿Cuál es el signo más intolerante del zodíaco?

La intolerancia es definida como la falta de habilidad y voluntad de tolerar algo y casi todos conocemos a un familiar, amigo o compañero de trabajo que no se aguante nada de lo que sucede a su alrededor. Suelen juzgar exageradamente y nunca en silencio. Es más fuerte que ellos expresar todo.

Por eso en el horóscopo de hoy le daremos luz al signo más intolerante del zodíaco, ese que es mucho más críticos que otros, que puede llegar a resultar arrogante y problemático.

Aries, el signo más intolerante del zodíaco

El signo del zodíaco Aries es el primero del ranking de los intolerantes del horóscopo. Sus nativos no solamente juzgan sino que hacen saber (de muy mala manera) que los demás son inferiores a él.

Son personas que muchas veces se convierten en indignas de la atención de los demás porque les encanta dejar mal a quien consideran su contrincante.

Aries es el signo más intolerante del zodíaco -

Su intolerancia además llega por una actitud arrogante, de “no me atraes porque no sos como yo ni pensás como yo”.

Piscis y Géminis, los otros signos intolerantes del zodíaco

Le siguen las personas que nacieron en Piscis, quienes no soportan cuando alguien no les da la razón. No es que no respeten opiniones, actitudes o estilos de vida distintos al suyo, pero son intolerantes por naturaleza.

Creen que siempre saben la verdad de todo y cuando tienen noción de que están equivocados, contradicen a todos y logran ser el centro de atención.

Piscis y Géminis, los otros dos signos del zodíaco intolerantes -

Los seres de Géminis se esfuerzan por tener la razón en cada conversación o situación. Es un signo amigable por naturaleza, le cuesta un poco integrarse pero lo hace a pesar de que no puede evitar juzgar al otro.

Construye un silencio casi interminable, tiene un monólogo en su mente y solo escucha eso.