Cómo hace Ayelén Paleo para tener los abdominales súper marcados

Ayelén Paleo logró hacer un cambio radical de imagen e impactar a todos con sus nuevas curvas híper trabajadas en el gimnasio y sostenidas gracias a una alimentación saludable. Ella apostó a dejar atrás su carrera de bailarina para convertirse en personal trainer y lo cierto, es que le va muy bien.

Quien saltó a la fama por ponerse de novia con Santiago Bal y brillar en sus revistas, hoy se pasa muchas horas del día ejercitándose y armando rutinas para sus clientes, como Charlotte Caniggia. Es dueña de un cuerpo fitness y se muestra confiada y segura con el resultado obtenido.

Y es por eso que su cuenta de Instagram está colmada de fotografías y videos que demuestran su fuerza de voluntad para ir al gym, su elección de platos más sano y cero alcohol, además de su infaltable sensualidad que sigue volviendo locos a sus 510 mil seguidores.

Ayelén Paleo y sus abdominales de hierro

Una pregunta casi obligada al recorrer su feed es cómo hace para tener esos abdominales híper marcados y ella responde con las pruebas de que trabajando conscientemente en entrenamientos, el cuerpo logra su mejor versión, la que deja más contenta y a gusto a la persona.

Ayelén Paleo y sus abdominales de hierro

Ayelén Paleo y sus abdominales de hierro

Y para compartir rutinas con sus fanáticos y así demostrar cómo ejercita su zona abdominal, Ayelén comparte varios videitos filmados en el balcón de su casa y el gimnasio al que asiste.

El gran cambio físico y de vida de Ayelén Paleo

Cuando la ex vedette encaró la transformación de estilo de vida, abandonó el consumo de alcohol a diario y lo dejó para momentos especiales como reuniones con sus familiares o amigos.

“Desde los 12 años hago gimnasia, desde chica me gustó: iba al gimnasio, pero también hacía danza, jazz y contemporáneo”, reconoció en una nota de La Nación pero ahora la llevó al extremo y eso se ve en el material compartido en las redes.

Lograr el abdomen marcado como el suyo no fue tarea fácil, según confió: “Hay que cuidarse mucho. Pero yo estoy haciendo muchas actividades físicas con mis alumnos: salgo a correr pero casi nunca de noche; me acuesto temprano porque me levanto a las 5 para arrancar a las 7. Me gusta, lo hago con pasión y le pongo todas las pilas a cada clase y la gente te lo valora eso, porque no es fácil”.

Respecto a la alimentación, compartió: “Yo sigo probando las cosas: desayunos, lo que sirve y lo que no sirve. Como lo que quiero, se llama cheat meal (comida engañosa), porque me ayuda a la cabeza y al metabolismo a darle un empujoncito, pero la verdad es que ahora me tiento menos con las cosas. Al principio cuesta un poco. Yo no hago dieta, como sano, si me voy a dormir no como arroz, papas o pan. Elijo verduras grilladas, brócolis y espinacas”.