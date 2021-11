Joaquín Levinton despertó la carcajada de todo “Masterchef Celebrity 3″ al presentar su plato: “Arrozmith”

Una de las grandes revoluciones de “Masterchef Celebrity 3″ es Joaquín Levinton, en solo tres ediciones ha logrado que muchos lo tengan como el favorito y hasta hacer reír a los tres integrantes del jurado; algo que no suele ocurrir muy seguido.

Sus ocurrencias despiertan carcajadas a todos los presentes en el estudio y hace más divertidas las extensas jornadas de grabación y este miércoles, en su segunda noche de cocina, causó sensación con un nuevo plato al que bautizó con un nombre muy ingenioso.

Primero le puso “Raúl” al pescado elaborado el día lunes y anoche, se lució con su “Arrozmith”, si si, se inspiró en la mítica banda Aerosmith para hacer su preparación, la que según reveló, es la única que su mamá sabía hacer.

Joaquín Levinton volvió a hacer reír a l jurado con el nombre del plato presentado: Arrozmith

Los participantes famosos debieron sortear países y cocinar un plato típico de ese lugar y al líder de turf le tocó la India por lo que decidió preparar un pollo al curry con arroz.

Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular se vieron fascinados con el plato presentado aunque vieron algunos detalles. “¿No te parece que te podría haber quedado un poquito más humectado el pollo? ¿Y el arroz? ¿Qué arroz usaste?”, consultó el dueño de Tegui.

“Si, pero no sabía hacer eso. Y el arroz, usé el que estaba ahí, no me acuerdo”, soltó el músico y para liberar un poquito la tensión reveló el original nombre inventó, el cual le dio un pase directo al balcón asegurándose una semana más de competencia.

Joaquín Levinton disparó contra sus compañeros

Si bien es todo risa, creatividad y alegría en la estación de Joaquín Levinton, ayer se vieron dos aristas de su personalidad que generaron ruido. O al menos eso se pudo ver del otro lado de la pantalla.

Primero su lado solidario ya que le prestó garbanzos a sus compañeros que lo necesitaron y por ese gesto, Martitegui lo felicitó. Si bien el músico aceptó el halago, se defendió con su plato en mano, y dejó ver su lado estratega.

Y es que con ese gesto se guardó un As bajo la manga para una futura gala y hasta largó una crítica para con los demás famosos que compiten en “Masterchef Celebrity” en su tercera edición.

“Me pidieron tantas cosas que no me quedó nada, le di a todo el mundo”, expuso el artista que presentó solo tres ingredientes en su plato: pollo, arroz y curry.