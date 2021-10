“Hipólito y “Gamuza”, de Cebollitas, hablaron sobre los supuestos malos tratos durante las grabaciones

Este martes Juan Jacuzzi, quien interpretó a Coqui en la mítica serie de los noventa “Cebollitas”, reveló que los jóvenes actores eran víctimas de maltrato infantil cuando se equivocaban por el cansancio luego de varias horas de filmación.

Esta detallada experiencia que brindó el actor, provocó que Brian Caruso (33), el entrañable Gamuza y Leonardo Centeno (37), quien hizo a Hipólito salgan a contar sus propias y disímiles vivencias.

Brian Caruso

Fue el primero de los mencionadas, quien en diálogo con Teleshow, expresó: “La realidad es que nos tenían en un cuartito que era donde comúnmente íbamos todos a para pasar el tiempo. Cuando no tenías que grabar sino te ibas al bar pero no es que nos maltrataban como dice, no es que nos maltrataban completamente, que nos puteaban”, dijo y recordó que al lugar lo llamaban “el corralito”: “Era un cuartito que teníamos para estar ahí, hacer la tarea o lo que quisieras ahí, sino te ibas al bar. Te buscaban en el corralito o en el bar, y había alguien que nos cuidaba. Yo hice giras y todo y jamás sentí que nos faltaran el respeto, que nos maltrataran, jamás”.

“Trabajar con muchos chicos se puede complicar, pero no es que nos retaban o gritaban. Cuando las escenas se repetían genera pérdida de tiempo, pero no sentí que nos retaran ni gritaran por eso. A veces se enojaban cuando las escenas se repetían muchas veces, yo no repetía muchas”, completó “Gamuza”, quien se ganó un premio Martín Fierro en 1997 por su labor en la serie de Telefe.

Así luce hoy "Hipólito" de "Cebollitas"

Por otra parte, Centeno brindó detalles mas cercanos a la versión de “Coqui”:“A la distancia nos dimos cuenta de que un montón de cosas que pasaban que no estaban bien y en el momento o las veíamos así, estaban naturalizadas”.

“Recuerdo excesos verbales, encontrase con adultos exacerbados y cosas que con el cambio de época no podrían suceder. En todas las series que estuve siendo chico, laburo desde los nueve, vi cosas que tenían que ver con el trato a los niños que no estaban buenas, se sabía que había directores o productores que no tratan bien”, contó “Hipóilito”, quien aseguró que él no vivió en carne propia los mencionados retos o malos tratos, pero aseguró que le tocó ver en más de una ocasión a compañeros pasándola mal.