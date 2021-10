A 7 meses de su muerte, Ricky Sarkany habló sobre su hija: “Estuve un mes sin salir, pensaba si tenía huevos para tirarme por el balcón”

Ricky Sarkany, a casi siete meses de la muerte de su hija Sofía Sarkany, abrió su corazón y habló sobre el difícil momento que vivió al perder a una de sus hijas. En Los Ángeles de la Mañana, compartieron una parte de la reciente entrevista que le realizaron al empresario en el América Business Forum 2021 celebrado en Punta del Este, donde contó circunstancias vividas con su familia,según Ciudad Magazine.

“Estuve un mes sin salir del departamento. En un piso 21 lo único que pensaba es si tenía huevos para tirarme por la ventana, por el balcón. Nunca lo iba a hacer, pero tenía la sensación de esto termina; no salí, no me afeité, apenas comía y mi familia trataba de seguir, estaban las chicas que lo viven con una naturalidad completamente distinta”, reveló en el evento de Uruguay.

Ricky Sarkany y su hija Sofía (Instagram).

Por otra parte, el diseñador relató cómo fue el momento en que se despidieron de Sofía: “Cuando Sofía estaba entubada y nosotros nos habíamos despedido, mis otras hijas fueron y estuvieron con ella, la presión le iba bajando y entró la enfermera y dijo ‘no sé qué estaban haciendo pero sigan así porque la presión se le puso normal’”.

“Estuvieron hablando, le hacían masajitos, le daban besos, le ponían canciones. En eso salen las chicas y les pregunto ‘¿que pasó?’ y Clarita me dice ‘papá fue hermoso’. Le pregunté ‘¿fue hermoso qué?’, ‘¿qué pasó?’ y me dijo ‘fue maravilloso’. Había fallecido”, finalizó el diseñador.

Los mensajes de Ricky Sarkany para Sofía

En estos meses, luego del fallecimiento de Sofía, Ricky Sarkany compartió en sus redes sociales algunos posteos donde recordó a su hija.